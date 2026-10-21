Ödemiş’teki kazada 1 kişi cezaevine gönderildi

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde bisikletliye çarparak ölümüne neden olan pikap sürücüsü tutuklandı. Bisiklet kullanan Mehmet Avar'a (65) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan pikap sürücüsü A.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.M. idaresindeki pikap, geçen Pazartesi günü Karayiğit mevkisinde önünde seyreden Mehmet Avar'ın kullandığı bisiklete çarpmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Avar'ın cansız bedeni Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, pikap sürücüsü gözaltına alınmıştı.