Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri ecdadın huzurunda

İZMİR Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, geçtiğimiz hafta lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Ali Tahir'in motosiklet hayalini gerçekleştirerek moral vermiş ve büyük takdir kazanmışlardı. Ekip bu kez, Ertuğrul Gazi anma törenleri kapsamında ecdadın izinde anlamlı ziyaretlerde bulundu. Dernek üyeleri Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebali, Bala Hatun ve Dursun Fakıh'ın kabirlerini ziyaret edip dua okudu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Osmanlı tarihinin önemli isimleri rahmet ve minnetle anılırken ecdadın manevi mirasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekildi. İzmir Osmanlı Motosiklet Derneği Başkanı Sedat Ertürk, derneğin faaliyetleri ve ziyaretin taşıdığı anlam hakkında yaptığı açıklamada, millî ve manevi değerlere bağlılığın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Ertürk, derneğin 'Ecdadın izinde, hak yolunda, vatan sevdasıyla yollardayız' anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, amaçlarının yalnızca motosiklet tutkusunu paylaşan insanları bir araya getirmek olmadığını, aynı zamanda ecdattan miras kalan Osmanlı kültürünü, ahlakını, ahilik geleneğini ve adalet anlayışını yaşatarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.