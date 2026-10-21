Sayıları azaldı izleri kaldı! İzmir'in kalbinde Levanten mirası

İtalyan televizyonu TG5, İzmir'in çok kültürlü dokusunu şekillendiren ve kentin ortak tarihine derin izler bırakan Levantenleri ekranlara taşıdı. 'Haberde artık var olmayan bir toplumun son tanıkları' olarak nitelendirilen İzmir Levantenleri, dünyanın en eski İtalyan topluluğu unvanını taşıyor. Bugün sayıları oldukça azalmış olsa bile, hâlâ İtalyan kimliklerini, dillerini ve geleneklerini kararlılıkla yaşatmaya devam ediyorlar.

KELİMENİN TARİHSEL KÖKENİ

Aslında 'Levanten' adı, tarihsel olarak Avrupalıların Doğu Akdeniz halkını tanımlamak için kullandığı bir sözcük iken, 16. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonlarla birlikte İzmir, İstanbul, Mersin ve İskenderiye gibi önemli Osmanlı liman kentlerine kalıcı olarak yerleşen Avrupalıları kapsayacak şekilde genişledi. Kapitülasyonların sağladığı ayrıcalıklar, bu grupların imparatorluk sınırları içindeki ticari faaliyetlerini büyütmelerine olanak tanıdı ve onları Doğu Akdeniz liman kentlerinin ticari hayatının ve kültürel mozaiğinin kilit aktörleri hâline getirdi. Levantenler yalnızca İtalya'dan değil, Fransa, Hollanda, İngiltere, Almanya ve Avusturya-Macaristan gibi ülkelerden de gelerek liman kentlerine yerleşti. Kendi Batılı yaşam tarzlarını buralara taşıdı, zenginleşti ve yerel halkı etkilediği kadar yerel halktan da etkilendi.

ORTA ÇAĞ'A UZANAN TARİH

Levantenlerin kökleri, Orta Çağ'ın sonlarına ve Osmanlı'nın yükseliş dönemine kadar uzanıyor. Venedik, Cenova, Pisa ve Amalfi gibi İtalyan denizcilik cumhuriyetlerinden gelen tüccarlar, bankerler ve diplomatlar, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı limanlarına yerleşmeye başlamıştı. Özellikle Sakız Adası'ndaki Ceneviz kolonilerinden İzmir'e göç eden aileler, 18. ve 19. yüzyıllarda kente damgasını vurdu. Osmanlı'nın verdiği kapitülasyonlarla birlikte ticari ayrıcalıklar kazanan bu aileler, kısa sürede İzmir'in ekonomik hayatında önemli roller üstlendi. Pamuk, zeytinyağı, tütün, kuru incir ve üzüm ticaretiyle zenginleştiler. Hatta bazı aileler, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk bankalarından birini kuracak kadar ileri gitti.

SMYRNA DİYALEKTİĞİNİN ANLATTIĞI

İzmir'de bulunan Katolik cemaatinin Levantenleşme süreci, 17. yüzyılın sonu ile 18. yüzyılın başı arasında belirginleşti. Misyonerlerin farklı din ve gruplarla gündelik ilişkileri üzerine yapılan bir çalışma, bu uyum sürecinin zorunlu olarak teorik bir hoşgörü söylemine dayanmadığını, daha çok 'işlevsel bir hoşgörü' olarak işlediğini ortaya koyuyor. Misyonerler ile Katolik cemaat üyeleri arasındaki etkileşim, Levanten kimliğinin asıl zeminini oluşturan melez bir zihniyeti doğurmuştu. Bu melezleşme, kentin diline ve gündelik yaşamına da yansıdı. Bu yansımayla birlikte İzmir'de farklı etnik-dinsel gruplar bir arada birçok dil konuşuyor, bu dilsel birliktelik ve melezlik 'Smyrna diyalekti' denilen bir konuşma biçimini üretiyordu. Akdeniz ticaretinin ortak dili olarak gelişen Lingua Franca -Arapça, Türkçe ve Yunanca'dan ödünç sözcükler içeren 'melez bir Roman dili' kentte de konuşuluyordu ve İzmir'in Batılı Hristiyan nüfusu, yani Levantenler, bu diyalekte büyük katkı sağlamıştı.

ÇOK DİLLİ BİR TOPLUM

İzmir, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli dış ticaret merkezlerinden biriydi. Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Levantenler gibi farklı etnik grupların bir arada getirdiği toplumsal çeşitlenme, kentin kültürel ve fiziksel yapılanmasını biçimlendirdi. Kendi mahallelerini çevreden bağımsız olarak kuran ve kentin ticaret hacminin büyük bölümünü ellerinde tutan Levantenler, kıyı şeridine yerleşmişti ve bunun bir nedeni deniz ticaretine yakın olmak, diğer nedeni ise tehlike ya da ihtiyaç anında kentin dışına kolayca tahliye olabilmekti. Yüzyılın sonuna gelindiğinde ise İzmir'de İtalyan kökenli Levantenlerin sayısı 6 bine yaklaşmıştı. Frank mahallesi olarak bilinen Alsancak ve çevresi, onların yaşam alanı hâline gelmişti. Nitekim 'Frenk Mahallesi', Avrupalıların, yani Frenklerin geleneksel olarak yaşadığı bölgeyi ifade ediyordu. Yunanca, Fransızca ve İtalyanca'nın iç içe geçtiği, Katolik inancının ortak payda olduğu çok kültürlü bir dünya yaratmışlardı. Bir cümleye İtalyanca başlayıp Fransızca devam edip Yunanca bitirmek, onlar için sıradan bir şeydi. Evlerinde ise sıkı bir kural vardı: "Başka dil konuşulmaz, sadece İtalyanca konuşulur."