SON DAKİKA: İzmir'deki kanlı pusuda karar! Şehit polis Mehmet Tozun'un katillerine verilen ceza belli oldu...

M.S.Ç.'ye "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, B.Ç. ile S.K'ye de "bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Sedat Çelik

NE OLMUŞTU?



Seferihisar'da polis ekipleri, 20 Kasım 2024'te, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye gitmişti.



Şüpheli M.S.Ç'nin bölgeye gelen ekiplere ateş açması sonucu yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, Tozun tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık 2024'te hayatını kaybetmişti.



Soruşturma kapsamında M.S.Ç. ile kardeşi S.Ç. tutuklanmış, B.Ç. ve S.K. hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler B.Ç. ile S.K. hakkında "bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 5'er yıla kadar, M.S.Ç. ve S.Ç. hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 42'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.