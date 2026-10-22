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İzmir'de emekli astsubay kardeşlerin kavgasında kanlı son! Meğer daha önce...

İzmir’in Çiğli ilçesinde emekli astsubay iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Sabah saatlerinde yaşanan olayda ağabeyin silahından çıkan kurşunlar 62 yaşındaki kardeşinin hayatına mal olurken, şüpheli olay yerinde yakalandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Acı olay bu sabah saat 08.00 sıralarında Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Bilgetekin G. (65) ile kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G. (62) arasında tartışma yaşandı.

Bir süre sonra kavga eden kardeşlerden Bilgetekin G. tabancasını ateşeyerek kardeşini vurdu. Aldığı kurşun yaralarıyla kanlar içerisinde yere yığılan Ali Aytekin G. hayatını kaybetti. Ağabeyi Bilgetekin G. olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı.



Bu arada, Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, sürekli alkol aldığı ve sosyal medya üzerinden ağabeyi Bilgetekin G.'ye hakaret ettiği iddia edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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