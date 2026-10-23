Cephanelik gibi depo

İZMİR Tire'de, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirildi. Emniyet ekipleri, Tire'de gerçekleştirilen operasyonda, depo olarak kullanıldığı belirlenen bir adreste çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız toplu tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, 1 adet silah parçası ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.K.'nın Tire Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.