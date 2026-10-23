Ekonomik güvenlik İzmir’de ele alındı

GLOBAL İlişkiler Forumu (GİF) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından İzmir'de düzenlenen panelde, küresel güç dengelerindeki değişimin Türkiye'nin üretim, yatırım ve ticaret ortamına etkileri ele alındı. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen "Değişen Dünyada Ekonomik Güvenlik ve Türkiye" başlıklı toplantıda, ekonomik güvenliğin önemi ve iş dünyasının yaşadığı riskler değerlendirildi. Toplantıda Türkiye'nin eski Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı konuşmacı olarak yer aldı. Küresel rekabetin sanayi, teknoloji ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerinin tartışıldığı panelde, kritik girdilere erişim, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve şirketlerin dış şoklara karşı dayanıklılığının artırılması konuları öne çıktı. Türkiye-AB ekonomik ilişkileri kapsamında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, sanayi iş birliği ve Avrupa değer zincirlerindeki Türkiye'nin konumu da değerlendirildi.

İZMİR'İN ÜRETİM GÜCÜ

EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, küresel gelişmelerin Ege Bölgesi'ndeki üretim, yatırım ve ticarete yansımalarına dikkat çekti. İzmir'in sanayi ve ihracat kapasitesinin yanı sıra limanlar, ulaşım bağlantıları ve su kaynaklarının bölgesel ekonomik dayanıklılıktaki rolü ele alındı. İş dünyasının ihtiyaçları ile altyapı olanaklarının bütünlüğüne işaret edildi.