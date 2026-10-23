  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Türkkal kardeşlerin davasında 50 yıl hapis cezası istendi

Türkkal kardeşlerin davasında 50 yıl hapis cezası istendi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Türkkal kardeşlerin davasında 50 yıl hapis cezası istendi

İZMİR'İN Menderes ilçesinde, sele kapılan otomobilde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Devran Yağız (28) ve Tamer Demirdaş (33) hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ikişer kez 25'er yıla kadar hapis cezası istendi. Kabul edilen iddianamede şüphelilerin durumu resmi makamlara bildirmedikleri, bildirmeleri durumunda Türkkal kardeşlerin sağ bulunma ihtimallerinin bulunduğunun altı çizildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA