Buca’da çamur yığınlarının arasında bulundu! Herkes seferber oldu...

Olay, Zafer Mahallesi 2343 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, faaliyet gösteren bir şirkete ait katı atık döküm sahası içindeki çamur depolama alanında bir sokak köpeğinin mahsur kaldığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü bünyesindeki 1 araç ve 5 personel, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 1 kurtarma aracı ve 5 personelin yanı sıra HAK-TİM Hayvan Kurtarma Ekibi çalışma başlattı.