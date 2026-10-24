İzmir’de okul harçlıklarını minik dostları için biriktirdiler!

İZMİR'İN Çiğli ilçesindeki Gülen Kora Ortaokulu Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri, okul bahçesinde yaşayan ve yaralanan 'Kurabiye' adını verdikleri sokak kedisinin tedavisine destek olmak için yardım kampanyası başlattı. Kedinin ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarını çekip panolar hazırlayan öğrenciler, sınıfları tek tek gezip arkadaşlarına bilgi verdi. Okul koridorlarına stant ve bağış kutusu kuran öğrenciler, 10 gün boyunca harçlıklarını biriktirip Kurabiye'nin yaklaşık 22 bin lira tutan tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağladı