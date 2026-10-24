İzmir'in altını ağaçtan damlıyor! Sadece Çeşme'de var! Kilosu 50 bin liradan satılıyor...

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde coğrafi işaretli damla sakızı ağaçlarında hasat heyecanı sürüyor. Temmuz ayında ağaçların çizilmesinin ardından damlayan sakızlar, eylülün ortalarında toplanmaya başlıyor. Daha sonra temizlenen sakızlar kilosu 45 ile 50 bin lira arasında satılıyor.
Sakız ağaçlarında çizim işlemi her yıl temmuz ayının başında yapılıyor. Çizilen ağaçlardan sızan damlalar, eylül ayının ortalarına kadar ağaçların dibinden tek tek toplanıyor. Toplanan damlalar, işçiler tarafından temizlenip sonrasında gıda, kozmetik, ilaç sanayi gibi çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere hazırlanıyor. Damla sakızının 1 kilogramı ise 45 ile 50 bin lira arasından satılıyor.
Damla sakızının coğrafi işaretli bir ürün olduğunu ve yalnızca Çeşme ile Sakız Adası'nda yetiştiğini anlatan üretici Hasan Ege Tütüncüoğlu, "Bizim bölgemize has endemik bir bitkidir. Damla sakızının birçok faydası var. Dolayısıyla ağaç da çok değerli bir ürün üretiyor. Sadece bu bölgede yetişiyor olması da onu çok değerli kılıyor. Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar, Cumhuriyet Dönemi'nde sakız ağaçları maalesef yok olmuştu. Sayıları bine kadar düşmüştü. 2020 yılından itibaren hem bizim hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmalarıyla, 5 yıl içerisinde Çeşme'de yaklaşık 50 bin sakız ağacı toprakla buluştu" dedi.