Tire’de zeytin seferberliği

Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunlar, hasat sürecindeki zorluklar ve yeni sezona ilişkin beklentiler ele alındı. Tire Ticaret Odası'nda, seçimlerin hemen ardından başkanlığa seçilen Şükrü Bahattin Oktav'ın öncülüğünde düzenlenen toplantıda, zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunlar, hasat sürecindeki zorluklar ve yeni sezona ilişkin beklentiler masaya yatırıldı. Bölge tarımının önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytincilik sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda zeytin üreticilerinin karşılaştığı güncel sorunlar, üretim ve hasat süreçlerinde yaşanan sıkıntılar ile yeni sezona yönelik beklentiler ele alındı. Katılımcılar, sektörün gelişmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda görüş ve önerilerini paylaştı.

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Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda, bölgedeki zeytincilik faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Toplantıya, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bahattin Oktav, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özdoğan, oda üyeleri, zeytin üreticileri ve sektör temsilcileri katıldı. Oda başkanı Oktav, üreticilerin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirterek, sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen istişare toplantılarının bölge tarımı ve ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.