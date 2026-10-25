Bergama Vapuru ile tarihe yolculuk başladı

İzmir'in tarihini denizden tanıma fırsatı sunan Bergama Vapuru Rehberli Körfez Turları, yeni sezonda yeniden İzmirlilerle buluştu. Konak İskelesi'nden hareket eden Bergama Vapuru, İzmir Körfezi'nde tur attı. Pasaport, Alsancak, Liman, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Üçkuyular, Göztepe ve Karataş kıyılarından geçen vapurda, bu semtlerin tarihçesi, zaman içinde değişen yaşam biçimleri ve kültürel hikâyeleri profesyonel rehber eşliğinde anlatıldı. İlk seferin tüm biletleri tükenirken vapur turunu tam kapasiteyle tamamladı. Katılımcılar, İzmir'in tarihini ve kültürel mirasını denizden keşfederken kentin denizle kurduğu köklü bağı yakından tanıma fırsatı buldu.

ŞEHİT YAKINLARINA, GAZİLERE VE ENGELLİLERE ÜCRETSİZ

İZDENİZ, Bergama Vapuru Rehberli Körfez Turları'na şehit yakınları, Gazi Kartı sahipleri ve Engelli İzmirim Kart sahipleri ile gerekli koşulları sağlayan refakatçilerin ücretsiz katılımına olanak tanıyor. Ücretsiz katılım için önceden rezervasyon yapılması gerekiyor. Her seferde ücretsiz katılım kontenjanı 40 kişiyle sınırlı tutuluyor. Rezervasyonlar, 0232 320 00 35 numaralı telefondan 102 ve 103 numaralı dahili hatlar aracılığıyla yapılabiliyor.

Yeni tur tarihleri ve biletler bilet.izdeniz.com.tr adresinden duyurulacak ve satışa sunulacak. Turların bilet fiyatı yetişkinler için 450 TL, öğrenciler için 250 TL olarak belirlendi.