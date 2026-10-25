Hafta sonu nereye gidilir? İzmir'in huzur veren ilçeleri! Adeta ilaç gibi gelecek...

FOÇA

Neden Huzurlu?: Özellikle Eski Foça tarafı, koruma altındaki yontma taş evleri, ahşap teknelerin sallandığı koyları ve korunan kasaba kültürüyle zamanın durduğu hissini verir.

Taş Evler Meydanı ve Sahil Kordonu – Akşamüstü gün batımını izlerken sahil boyunca yürümek ve sakin kafelerde soluklanmak birebirdir.

DİKİLİ

Neden Huzurlu?: Çeşme veya Urla gibi popüler noktaların aksine kitle turizminden uzak, daha el değmemiş ve mütevazı bir sahil kasabası havasına sahiptir.



Bademler / Kalem Adası Çevresi ve Bakır Koyu – Turkuaz rengi berrak suları ve bakir doğasıyla tam anlamıyla inziva imkanı sunar.