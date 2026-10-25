Hafta sonu nereye gidilir? İzmir'in huzur veren ilçeleri! Adeta ilaç gibi gelecek...

İzmir haberleri... Ne trafik derdi var ne de korna sesi... İzmir'in doğal dokusunu ve kasaba kültürünü korumayı başaran 5 özel ilçesi gün yüzüne çıktı. Tarihi taş evlerden saklı koylara kadar kentin en dingin rotalarını derledik. İşte adım adım İzmir'in en huzurlu köşeleri...
SEFERİHİSAR
Neden Huzurlu?: Türkiye'nin ilk "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesidir. Yavaş akan yaşam temposu, korunan doğal dokusu ve sakin sahil şeritleriyle bilinir.
Sığacık Kaleiçi – Surlar içindeki cumbalı evlerin arasında yürüyüş yapmak ve pazar günleri yerel üretici pazarından taze gıdalar almak ruha iyi gelir.
URLA
Neden Huzurlu?: Çam ormanları ile zeytinliklerin denize uzandığı; gurme lezzetler ve bağ rotalarıyla zenginleşen ama dinginliğini hiç kaybetmeyen bir ilçedir.
Bademler Köyü veya Bağ Yolu – Türkiye'nin ilk köy tiyatrosuna sahip Bademler'in tertemiz sokaklarında vakit geçirebilir veya zeytinlikler arasındaki rotalarda yürüyüş yapabilirsiniz.
FOÇA
Neden Huzurlu?: Özellikle Eski Foça tarafı, koruma altındaki yontma taş evleri, ahşap teknelerin sallandığı koyları ve korunan kasaba kültürüyle zamanın durduğu hissini verir.
Taş Evler Meydanı ve Sahil Kordonu – Akşamüstü gün batımını izlerken sahil boyunca yürümek ve sakin kafelerde soluklanmak birebirdir.
DİKİLİ
Neden Huzurlu?: Çeşme veya Urla gibi popüler noktaların aksine kitle turizminden uzak, daha el değmemiş ve mütevazı bir sahil kasabası havasına sahiptir.
Bademler / Kalem Adası Çevresi ve Bakır Koyu – Turkuaz rengi berrak suları ve bakir doğasıyla tam anlamıyla inziva imkanı sunar.
KARABURUN
Neden Huzurlu?: Virajlı yolları sayesinde bakir kalmayı başarmış, İzmir'in en az nüfuslu ve doğası en az bozulmuş ilçesidir. Sarp kayalıkları, rüzgarı ve sessizliği ile bilinir.
Sarpıncık Feneri ve Mordoğan Koyu – Sadece dalga ve rüzgar sesinin olduğu uç noktalarda doğayla tamamen baş başa kalabilirsiniz.