İZMİR'DE 21 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 EKİM SALI | KESİNTİ SAATLERCE SÜRECEK!

Son dakika İzmir haberleri... 27 Ekim Salı günü İzmir'in devasa bir bölümünde karanlık mesaisi var! 8 saati bulacak elektrik kesintisinden sizin mahalleniz de etkilenecek mi? Gediz Elektrik'in açıkladığı 21 ilçelik kara listede hangi adresler yer alıyor? İşte ilçe ilçe tüm detaylar...
ALİAĞA
Samurlu (24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Horozgediği
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
BAYINDIR
Yeşilova (Göl Çıkmazı Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yeşilova Park Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kızılkeçili (Darıyüzü Sk., Kızılkeçili Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:15 - 12:00
BERGAMA
Tekkedere (Tekkedere Köyü İç Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Dağıstan, Kaşıkçı (Kaşıkçı Köyü İç Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
BORNOVA
Gürpınar (7039. Sk., 7055. Sk., 7055/1. Sk., 7055/2. Sk., 7055/4. Sk., 7055/5. Sk., 7055/6. Sk., 7056. Sk., 7056/1. Sk., 7056/2. Sk., 7056/5. Sk., 7064. Sk.), Kemalpaşa (7055. Sk., 7058/3. Sk., 7058/5. Sk., 7064. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 12:30
ÇEŞME
Germiyan (20001. Sk., 20002. Sk., 20003. Sk., 20004. Sk., 20005. Sk., 20006. Sk., 20006/1. Sk., 20007. Sk., 20008. Sk., 20009. Sk., 20009/1, 20010, 20011. Sk., 20012. Sk., 20013. Sk., 20014. Sk., 2009/1, 20300. Sk., 20310. Sk., Çümen Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Germiyan Atatürk Cd., Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd., İc Yol, İcyol, Kösedağ Mevkii Küme Evleri, KÖYALTI, Lale Köyü Küme Evleri, Ören Küme Evleri, Yaka Küme Evleri), Karaköy
Kesinti yapılacak saatler: 13:30 - 15:30
DİKİLİ
Merdivenli (Merdivenli 1 Sk., Merdivenli 2. Sk., Merdivenli 3. Sk., Merdivenli 5. Sk., Merdivenli 6. Sk., Merdivenli 7. Sk., Merdivenli 8. Sk., Merdivenli 9. Sk., Merdivenli Atatürk Cd., Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Vatan Cd., Tilkitepe Sk.) Gökçeağıl (Gökçeağıl 1. Sk., Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl 9. Sk., Gökçeağıl 9/1. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Keneler Sk., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Gökçeağıl Vatan Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
KARABURUN
Bozköy (1106. Sk., 1109. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
KINIK
Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), Dündarlı (5. Çağdaş Sk., 6. Barış Sk., Akhisar Bergama Yolu, Başöğretmen Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Ecevit Sk., Gurur Sk., İğdeler Küme Evleri, İnönü Sk., Menderes Sk., Mimar Sinan Cd., Orman Küme Evleri, Yayakent Cd.), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Işıklar (Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Cd., Işıklar Köyü, Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu), Örtülü (Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Geçkin Cd., Kadılar Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Kılaz Sk., Koçcaz Küme Evleri, Kösten Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Mescit Sk., Meyil Küme Evleri, Okul Cd., Örtülü Köyü İç Yolu, Şen Küme Evleri, Serap Sk., Sultan Cd., Uzun Küme Evleri), Osmaniye, Poyracık (Adalar Küme Evleri, Akhisar Bergama Yolu, Akpınar Küme Evleri, Aşağı Kırcalar Küme Evleri, Çayır Küme Evleri, Çoraklık Küme Evleri, Hülya Sk., Karacagüller Küme Evleri, Karacagüller Kümeleri Evleri, Pekmezci Bağları Küme Evleri), Sucahlı (Aslan Sk., Çamlı Sk., Defne Sk., Harmanlık Sk., Kızılçam Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu), Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Atçayır Küme Evleri, Ayıtlık Küme Evleri, Bağımsızlık Cd., Barbaros Sk., Barış Sk., Batı Sk., Begüm Sk., Bergama Yolu Küme Evleri, Dündarlı Yolu Küme Evleri, Engin Sk., Gazi Cd., Harman Yeri 2 Sk., İğdeler Küme Evleri, Kahraman Sk., Karahayıt Küme Evleri, Kavakalanı Yolu Küme Evleri, Kırgeçit Çayı Küme Evleri, Kırkkıuyu Küme Evleri, Korkmaz Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Nazlı Sk., Poyraz Sk., Şafak Sk., Sancak Sk., Şanlı Çıkmazı Sk., Şehit Sk., Simge Sk., Sönmez Çıkmazı Sk., Tarla Sk., Tokat Çayırı Küme Evleri, Yayakent Cd., Yayakent Cumhuriyet Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yunus Emre Cd., Zincir Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
MENEMEN
29 Ekim (Ova Küme Evleri), 85. Yıl Cumhuriyet (Menemen Yolu Sk.), Günerli (2001, 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2006/1, 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2009/1. Sk., 2011 Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 2021 SK., 2022. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 9 Eylül Cd., Umut Cd.), İnönü
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
ÖDEMİŞ
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 11:30 - 13:30
Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent, Türkönü (Yeşil Tepe Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
TİRE
Doyranlı (Doyranlı Köyü İç Yolu, Doyranlı Yolu) Kireli
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kürdüllü (Dede Kavağı Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
TORBALI
Demirci (16. Sk., 17. Sk., 17/1. Sk., 17/2. Sk., 17/3, 18. Sk., 19. Sk., 6250. Sk., 6250/1. Sk., 6251. Sk., 6251/1. Sk., 6252. Sk., 6253. Sk., 6253/1. Sk., 6254. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6261. Sk., 6262. Sk., 6262/1. Sk., 6263. Sk., 6420. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Fatma Deresi Küme Evleri), Fevzi Çakmak (25. Sk., 59/4. Sk., 8103. Sk., 8103/1. Sk., 8103/7. Sk.), Yeşilköy (6421. Sk., 6421/1. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6423/1. Sk., 6423/2. Sk., 6423/3. Sk., 6423/5. Sk., 6424. Sk., 6424/1. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6427/1. Sk., 6427/2. Sk., 6427/3. Sk., 6428. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., İzmir Aydın Cd., Tahtalı Küme Evleri), Yoğurtçular (6441. Sk., 6448. Sk., 6448/1. Sk., 6449. Sk., 6450. Sk., 6451. Sk., 6451/1. Sk., 6452. Sk., 6453. Sk., 6454. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 17:00
Demirci (6262/1. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 10:00
Demirci (6262/1. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 17:00 - 17:30
URLA
Yaka (Erdoğan Ker Cd., Esentepe Sk., Kapalı Pazar Alanı, Meltem Sk., Sarmaşık Sk., Saydam Sk., Tan Sk., Ufuk Sk., Urla Otogarı, Yeşilmişik Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Yenice (Sıla Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 14:00
BUCA
Adatepe (12. Sk., 15/1. Sk., 28/9. Sk., 3. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 8/5. Sk., 8/6. Sk., 9. Sk., Öğretmenler Park İçi Yolu) Adatepe (160. Sk., Erdem Cd.), Dumlupınar (132. Sk., 68. Sk., 74. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 88. Sk., Erdem Cd.), Menderes (132. Sk.), Yaylacık (Erdem Cd.) Atatürk (201. Sk., 201/5. Sk., 201/6. Sk., 201/7. Sk., 201/8. Sk., 202/10. Sk., 202/12. Sk., 202/13. Sk., 202/16. Sk., 202/39. Sk., 202/4. Sk., 202/41. Sk., 202/5. Sk., 202/53. Sk., 202/54. Sk., 202/56. Sk., 202/57. Sk., 202/58. Sk., 202/59. Sk., 202/6. Sk., 202/60. Sk., 202/7. Sk., 202/8. Sk., 202/9. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Metin Göktepe Sk.), Kuruçeşme (201/1. Sk., 201/3. Sk., 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., Metin Göktepe Sk.), Yıldız (206/44. Sk., 206/45. Sk., 206/46. Sk., 206/57. Sk., 206/58. Sk., 206/62. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
Atatürk (202/12. Sk., 202/14. Sk., 202/16. Sk., 202/17. Sk., 202/19. Sk., 202/20. Sk., 202/21. Sk., 202/33. Sk., 202/34. Sk., 202/35. Sk., 202/44. Sk., 202/45. Sk., 202/46. Sk., 202/48. Sk., 202/51. Sk., 63. Sk.) Çaldıran (3587. Sk., 3591/2. Sk., 433/21. Sk., 433/24. Sk., 433/25. Sk., 433/4. Sk.) Güven (397. Sk., Onat Cd.), Laleli (397. Sk., 399. Sk., 401. Sk., 403. Sk., 405. Sk., Onat Cd.), Yiğitler (349. Sk., 351. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 362. Sk., 368. Sk., Onat Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 17:00
KONAK
Lale (3587. Sk., 3587/1. Sk., 3588. Sk., 3589. Sk., 3591/1. Sk., 3591/2. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 17:00
Cengiz Topel (Adem Yavuz Cd.), Murat (2463. Sk., 2464. Sk., 2465. Sk., 2466. Sk., 2467. Sk., 2468. Sk., 2469. Sk., 2476. Sk., 2478. Sk., 2481. Sk., 2482. Sk., 2483. Sk., 2484. Sk., 2485. Sk., 2486. Sk., 2487. Sk., 2488. Sk., 2489. Sk., 2491. Sk., 2493. Sk., Adem Yavuz Cd., Çankaya Cd.), Trakya (2451. Sk., 2452. Sk., 2453. Sk., 2454. Sk., 2455. Sk., 2456. Sk., 2461. Sk., 2462. Sk., Adem Yavuz Cd., Adem Yavuz Parkı İçi Yolu, Çankaya Cd., Meltem Cd., Şehit Mahmut Türkön Cd., Tunalıgil Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 14:00
MENDERES
Oğlananası Atatürk (6424. Sk., Eski Aydın Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 17:00
Oğlananası Atatürk
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 10:00
Oğlananası Atatürk
Kesinti yapılacak saatler: 17:00 - 17:30
ÇİĞLİ
Esentepe (8836. Sk.), İzkent (8836. Sk., 8837. Sk., 8838. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk (9503/3. Sk., 9508. Sk., 9510 sk., 9512. Sk.), İnönü (9504/5. Sk., 9507/2. Sk., 9508/2. Sk., 9517. Sk.) Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
GAZİEMİR
Beyazevler (351. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 369. Sk., 369/2. Sk., 369/3. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE
Yelki (2509. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 14:00
Çamlı (3361. Sk., Alaca Sk., Ay Sk., Başak Sk., Çağdaş Sk., Deniz Sk., Derya Sk., Güneş Sk., Irmak Sk., Karaca Sk., Kent Sk., Nehir Sk., Nergiz Sk., Palamut Sk., Pınar Sk., Seferihisar Cd., Söğüt Sk., Ufuk Sk., Yağmur Sk., Yaka Sk., Yakut Sk., Yaren Sk., Zeytin Sk., Zirve Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 14:00
BAYRAKLI
Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
KARABAĞLAR
Kazım Karabekir (9002. Sk., 9184. Sk.), Refet Bele (9002. Sk., 9119. Sk., 9121. Sk., 9123. Sk., 9123/1. Sk., 9123/2. Sk., 9123/3. Sk., 9123/4. Sk., 9123/5. Sk., 9139/3. Sk., 9139/5. Sk., 9154. Sk., 9154/2. Sk., 9156. Sk., 9160. Sk., 9184. Sk., 9222. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00
Bozyaka (3051. Sk.), Kazım Karabekir (9002/1. Sk., 9157. Sk., 9184. Sk., 9184/2. Sk., 9184/4. Sk., Eski İzmir Cd., Saim Çıkrıkçı Cd.), Refet Bele (9117. Sk., 9117/1. Sk., 9119. Sk., 9121. Sk., 9152. Sk., 9154. Sk., 9154/1. Sk., 9184. Sk., 9222. Sk., Eski İzmir Cd.), Sevgi (3051. Sk., Eski İzmir Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 11:30 - 13:30
Kazım Karabekir (9011. Sk., 9028. Sk., 9111. Sk., 9113. Sk., 9146. Sk., 9184. Sk., 9217. Sk., Türbe Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 14:00 - 16:00