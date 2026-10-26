İZMİR'DE 21 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 EKİM SALI | KESİNTİ SAATLERCE SÜRECEK!

Son dakika İzmir haberleri... 27 Ekim Salı günü İzmir'in devasa bir bölümünde karanlık mesaisi var! 8 saati bulacak elektrik kesintisinden sizin mahalleniz de etkilenecek mi? Gediz Elektrik'in açıkladığı 21 ilçelik kara listede hangi adresler yer alıyor? İşte ilçe ilçe tüm detaylar...