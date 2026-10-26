İzmir'de sonbaharın en güzel adreslerinden! Yazın başka, sonbaharda böyle görünüyor

Sonbaharla birlikte yeşil, kızıl ve sarı tonlarına bürünen Karagöl Tabiat Parkı, atmosferiyle doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.

KARAGÖL TABİAT PARKI NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Karagöl Tabiat Parkı Bornova ilçesinde yer almakta. Daha doğrusu Bornova'nın Kurudere Mahallesi bölgesinde bulunmakta ve muhteşem bir doğal güzellik olarak öne çıkıyor.

ÖNCE YAMAN DAĞLARI'NA ULAŞMAK GEREKİYOR

Bölgeye farklı ulaşım yolları üzerinden rahatlıkla gitmek mümkün! Özellikle bireysel araçları ile gitmek isteyenler İzmir'in ilçesi olan Karşıyaka'dan geçiş sağlayarak Yamanlar dağları bölgesine ulaşması gerekir.

Bu bölge üzerinden tabelaları takip ederek düzgün şekilde yolu bulmak mümkündür. Aynı zamanda Karagöl tabiat Parkı'na farklı toplu taşıma araçları ile veya minibüs ve taksi üzerinden de ulaşılabilir.