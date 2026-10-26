İzmir'de sonbaharın en güzel adreslerinden! Yazın başka, sonbaharda böyle görünüyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menemen ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın yeşil, kızıl ve sarı tonlarına büründü.
Menemen ilçesinde Yamanlar Dağı üzerinde, deniz seviyesinden 850 metre yükseklikte bulunan Karagöl Tabiat Parkı, gölü, ağaçlarla çevrili doğası ve serin havasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor.
Park sınırları içerisindeki 35 dekarlık su yüzeyine sahip, jeolojik hareketler sonucu oluşan heyelan set göl, başta yaban ördekleri olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.
Sonbaharla birlikte yeşil, kızıl ve sarı tonlarına bürünen Karagöl Tabiat Parkı, atmosferiyle doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.
Karagöl Tabiat Parkı tabiatın harikalarından...
KARAGÖL TABİAT PARKI NEREDE VE NASIL GİDİLİR?
Karagöl Tabiat Parkı Bornova ilçesinde yer almakta. Daha doğrusu Bornova'nın Kurudere Mahallesi bölgesinde bulunmakta ve muhteşem bir doğal güzellik olarak öne çıkıyor.
ÖNCE YAMAN DAĞLARI'NA ULAŞMAK GEREKİYOR
Bölgeye farklı ulaşım yolları üzerinden rahatlıkla gitmek mümkün! Özellikle bireysel araçları ile gitmek isteyenler İzmir'in ilçesi olan Karşıyaka'dan geçiş sağlayarak Yamanlar dağları bölgesine ulaşması gerekir.
Bu bölge üzerinden tabelaları takip ederek düzgün şekilde yolu bulmak mümkündür. Aynı zamanda Karagöl tabiat Parkı'na farklı toplu taşıma araçları ile veya minibüs ve taksi üzerinden de ulaşılabilir.