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İzmir'de kontrolden çıkan otomobil çarşıyı birbirine kattı

İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, otomobilin girdiği iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de kontrolden çıkan otomobil çarşıyı birbirine kattı

Olay, cumartesi günü saat 17.00 sıralarında İzmir İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Tali yoldan caddeye çıkan yaklaşık 70 yaşlarındaki sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, önce kaldırıma ardından bir iş yerine çarptı. Sürücünün geri manevra yaptığı esnada yoldaki diğer araçlara çarpan otomobil, tekrar kaldırıma çıkarak bir süre ilerledikten sonra durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, sürücü araçtan kendi imkanlarıyla indi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin girdiği iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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