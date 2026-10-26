Haberler İzmir İzmirliler bu yiyeceklere başka isimlerle sesleniyor! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor İzmirliler bu yiyeceklere başka isimlerle sesleniyor! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor İzmir’in kendine has kültürü, günlük yaşamdan mutfağa kadar pek çok alanda kendini gösteriyor. Özellikle İzmirlilerin bazı yiyeceklere verdiği farklı isimler, kente özgü renkli alışkanlıkların başında geliyor. Başka şehirlerde farklı adlarla bilinen kimi lezzetler, İzmir'de bambaşka isimlerle anılıyor. Peki, İzmir'de hangi yiyeceğe ne deniyor? İşte İzmirlilerin kendine özgü isimleriyle hafızalara kazınan yiyecekler… HABER MERKEZİ









Kendine özgü yaşam tarzı, samimi insanları ve zengin mutfak kültürüyle öne çıkan İzmir, yiyecek isimleriyle de diğer şehirlerden ayrılıyor. İzmirlilerin günlük hayatta sıkça kullandığı bazı yiyecek adları, kente ilk kez gelenleri şaşırtırken yerel kültürün de önemli bir parçasını oluşturuyor. İzmir'de adı başka olan yiyecekler, hem nostaljik anıları canlandırıyor hem de kentin kendine has lezzet kültürünü gözler önüne seriyor. İşte İzmir'de farklı isimlerle bilinen yiyecekler...

GEVREK İzmir denince akla gelen ilk lezzetlerden biri hiç şüphesiz gevrek. Türkiye'nin pek çok yerinde simit olarak bilinen bu sokak lezzeti, İzmir'de farklı bir isimle anılıyor. İzmirlilerin gevrek demesinin bir nedeni var, çünkü İzmir simidi çok daha gevrek ve hamuruyla farklıdır. Kentte simit istemek yerine gevrek demek ise adeta yazılı olmayan bir kural!