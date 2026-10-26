İzmirliler bu yiyeceklere başka isimlerle sesleniyor! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Kendine özgü yaşam tarzı, samimi insanları ve zengin mutfak kültürüyle öne çıkan İzmir, yiyecek isimleriyle de diğer şehirlerden ayrılıyor. İzmirlilerin günlük hayatta sıkça kullandığı bazı yiyecek adları, kente ilk kez gelenleri şaşırtırken yerel kültürün de önemli bir parçasını oluşturuyor. İzmir'de adı başka olan yiyecekler, hem nostaljik anıları canlandırıyor hem de kentin kendine has lezzet kültürünü gözler önüne seriyor. İşte İzmir'de farklı isimlerle bilinen yiyecekler...
GEVREK
İzmir denince akla gelen ilk lezzetlerden biri hiç şüphesiz gevrek. Türkiye'nin pek çok yerinde simit olarak bilinen bu sokak lezzeti, İzmir'de farklı bir isimle anılıyor. İzmirlilerin gevrek demesinin bir nedeni var, çünkü İzmir simidi çok daha gevrek ve hamuruyla farklıdır. Kentte simit istemek yerine gevrek demek ise adeta yazılı olmayan bir kural!
ÇİĞDEM
İzmir'de duyup da ilk başta anlamakta zorlanabileceğiniz kelimelerden biri de çiğdem. Çünkü İzmirliler, birçok kişinin ay çekirdeği dediği atıştırmalığı çiğdem olarak adlandırıyor. Üstelik bu lezzet için kullanılan bir başka ifade de var: Çiğdem yemek yerine çiğdem çitlemek deniyor.
DOMAT
İzmir ve çevresinde domatesin adının kısalıp domat haline gelmesi de yöresel dilin dikkat çeken örneklerinden biri. Ege mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan domates, salatalardan zeytinyağlı yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılıyor. İzmirlilerin günlük konuşmada tercih ettiği "domat" sözcüğü ise bu yaygın yiyeceğe daha kısa ve samimi bir isim kazandırıyor.
KUMRU
İzmir'in meşhur lezzetleri arasında özel bir yere sahip olan kumru, adından söz ettiren yiyeceklerin başında geliyor. Farklı şehirlerde de yapılmaya başlanan bu sandviç, İzmir'de kullanılan özel ekmeği ve kendine özgü malzemeleriyle öne çıkıyor. Özellikle sucuk, salam ve erimiş peynirle hazırlanan sıcak kumru, sokak lezzetleri arasında ayrı bir yere sahip. İzmir'e yolu düşenlerin tatmadan dönmek istemediği bu lezzet, kentin gastronomi kültürünün simgelerinden biri olarak biliniyor.
ŞAMBALİ
İzmir'in sokak lezzetleri arasında tatlı sevenlerin vazgeçemediklerinden biri de şambali. Farklı yörelerde Şam tatlısı veya şambaba gibi isimlerle anılabilen bu tatlı, İzmir'le özdeşleşen lezzetlerden biri haline gelmiş durumda. İrmik, şeker ve yoğurt ya da sütle hazırlanan şambali, yoğun kıvamı ve şerbetli yapısıyla diğer tatlılardan ayrılıyor.
PASTİÇ
İzmir pastanelerinin kendine has lezzetlerinden biri olan pastiç, görünümüyle ilk bakışta ay çöreğini hatırlatabiliyor. Ancak iç harcı ve aromasıyla ondan ayrılıyor. Kakaolu, kuru üzümlü ve tarçınlı iç dolgusu, pastiçe kendine özgü bir tat kazandırıyor.
PATLICAN ÇIĞIRTMA
Ege mutfağının zeytinyağlı lezzetlerini yansıtan patlıcan çığırtma, özellikle Bergama çevresinde öne çıkan geleneksel yemeklerden biri. Temel malzemeleri patlıcan, domates ve zeytinyağı olan bu yemek, sade hazırlanışına rağmen oldukça lezzetli bir sonuç ortaya çıkarıyor. İlk bakışta şakşukaya ya da imambayıldıya benzetilse de kendine özgü hazırlanışıyla farklılaşıyor. Genellikle soğan kullanılmadan yapılan tarifte patlıcanlar iri ve uzun parçalar halinde doğranırken domates de bolca ekleniyor. Dinlendikçe lezzeti daha iyi oturan patlıcan çığırtma, Ege sofralarının sevilen yemekleri arasında yer alıyor.