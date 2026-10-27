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Haberler İzmir İZMİR'DE 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 EKİM ÇARŞAMBA | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İZMİR'DE 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 EKİM ÇARŞAMBA | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik İzmirlileri uyardı. İzmir'in 5 ilçeisnde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'in o bölgelerinde 8 saat elektrik olmayacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte 28 Ekim İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'de 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, hangi mahallelerd elektrik olmayacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 28 Ekim İzmir elektirk kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 EKİM

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3848922

İsmet İnönü (2032. Sk., 2056. Sk., 2122. Sk.), Musalla (1005. Sk., 1029. Sk., 1036. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1043/1. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1059. Sk., 2032. Sk.)

10:00 - 13:00

Şehit Mehmet (361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 365. Sk., 366. Sk.)

09:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3849817

Çatak (Akçay Küme Evleri, Bahçeburun Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Durbalı Küme Evleri, Öküzdere Küme Evleri, Taşlıçukur Küme Evleri, Veliler Küme Evleri), Dokuzlar (Ayrıklı Küme Evleri, Bozoklar Küme Evleri, Dokuzlar Küme Evleri, Dokuzlar Yolu, Güvenç Küme Evleri), Karabağ (Karabag Küme Evleri, Seki Küme Evleri, Tütüzler Küme Evleri), Saçlı (Arpaderesi Küme Evleri, Karabag Küme Evleri, Saçlı Küme Evleri, TÜTÜZLER, Tütüzler Küme Evleri, Yeşildere Yolu), Yeşildere (Ahmettepesi Küme Evleri, Bayraklı Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çamur Küme Evleri, Kabaklı Küme Evleri, Kaplan Küme Evleri, Kazallı Küme Evleri, Keşkek Küme Evleri, Sapadere Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu, Yeşildere Küme Evleri, Yeşildere Yolu)

09:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3849707

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri), Çaylı (Başarı Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Fidan Sk., Gizem Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk.)

09:00 - 16:00

Yılanlı (Dokuzlar Yolu, Yılanlı Küme Evleri)

09:00 - 17:00

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3847745

Doyranlı (Doyranlı Köyü İç Yolu, Doyranlı Yolu)

09:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3850153

Yedi Eylül

09:00 - 12:00

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