İZMİR'DE 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 EKİM ÇARŞAMBA | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'de 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, hangi mahallelerd elektrik olmayacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 28 Ekim İzmir elektirk kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 EKİM
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3848922
İsmet İnönü (2032. Sk., 2056. Sk., 2122. Sk.), Musalla (1005. Sk., 1029. Sk., 1036. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1043/1. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1059. Sk., 2032. Sk.)
10:00 - 13:00
Şehit Mehmet (361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 365. Sk., 366. Sk.)
09:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3849817
Çatak (Akçay Küme Evleri, Bahçeburun Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Durbalı Küme Evleri, Öküzdere Küme Evleri, Taşlıçukur Küme Evleri, Veliler Küme Evleri), Dokuzlar (Ayrıklı Küme Evleri, Bozoklar Küme Evleri, Dokuzlar Küme Evleri, Dokuzlar Yolu, Güvenç Küme Evleri), Karabağ (Karabag Küme Evleri, Seki Küme Evleri, Tütüzler Küme Evleri), Saçlı (Arpaderesi Küme Evleri, Karabag Küme Evleri, Saçlı Küme Evleri, TÜTÜZLER, Tütüzler Küme Evleri, Yeşildere Yolu), Yeşildere (Ahmettepesi Küme Evleri, Bayraklı Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çamur Küme Evleri, Kabaklı Küme Evleri, Kaplan Küme Evleri, Kazallı Küme Evleri, Keşkek Küme Evleri, Sapadere Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu, Yeşildere Küme Evleri, Yeşildere Yolu)
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3849707
Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri), Çaylı (Başarı Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Fidan Sk., Gizem Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk.)
09:00 - 16:00
Yılanlı (Dokuzlar Yolu, Yılanlı Küme Evleri)
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3847745
Doyranlı (Doyranlı Köyü İç Yolu, Doyranlı Yolu)
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3850153
Yedi Eylül
09:00 - 12:00