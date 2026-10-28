İZMİR'DE MUSLUKLAR KURUYACAK: İZSU DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE SU KESİNTİ 28 EKİM

Son dakika İzmir haberleri: İzmir'de 28 Ekim Çarşamba günü su kesintisi olup olmayacağı ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı gündemdeki yerini koruyor.

İZSU tarafından paylaşılan arıza ve bakım çalışmaları kapsamında, vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi saatlerde sona ereceğini öğrenmek istiyor. İşte 28 Ekim İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler ve güncel kesinti saatleri…