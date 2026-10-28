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Haberler İzmir İZMİR'DE MUSLUKLAR KURUYACAK: İZSU DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE SU KESİNTİ 28 EKİM

İZMİR'DE MUSLUKLAR KURUYACAK: İZSU DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE SU KESİNTİ 28 EKİM

Son dakika İzmir haberleri: İzmir’de 28 Ekim 2026 Çarşamba günü su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. İZSU’nun güncel arıza ve bakım duyuruları doğrultusunda, su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve suların yeniden verileceği saatler araştırılıyor. İşte İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintilerin sona ereceği saatlere ilişkin detaylar…

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri: İzmir'de 28 Ekim Çarşamba günü su kesintisi olup olmayacağı ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı gündemdeki yerini koruyor.

İZSU tarafından paylaşılan arıza ve bakım çalışmaları kapsamında, vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi saatlerde sona ereceğini öğrenmek istiyor. İşte 28 Ekim İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler ve güncel kesinti saatleri…

İZMİR SU KESİNTİSİ 28 EKİM ÇARŞAMBA

ALİAĞA - ÖRNEKKENT 28.10.2026 saat 09:51 ile 10:51 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ŞAKRAN HASBİ EFENDİ , ŞAKRAN SAYFİYE 28.10.2026 saat 09:27 ile 11:27 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA - DOĞANLAR, MEVLANA28.10.2026 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİ OSMAN PAŞA, RAFET PAŞA 28.10.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 28.10.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA - SÜTÇÜLER 28.10.2026 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI - İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY 28.10.2026 saat 08:52 ile 11:52 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ - AKINCILAR, ATATÜRK, İNÖNÜ 28.10.2026 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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