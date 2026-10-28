İZMİR'DE MUSLUKLAR KURUYACAK: İZSU DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE SU KESİNTİ 28 EKİM

Son dakika İzmir haberleri: İzmir'de 28 Ekim Çarşamba günü su kesintisi olup olmayacağı ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı gündemdeki yerini koruyor.
İZSU tarafından paylaşılan arıza ve bakım çalışmaları kapsamında, vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi saatlerde sona ereceğini öğrenmek istiyor. İşte 28 Ekim İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler ve güncel kesinti saatleri…
İZMİR SU KESİNTİSİ 28 EKİM ÇARŞAMBA
ALİAĞA - ÖRNEKKENT 28.10.2026 saat 09:51 ile 10:51 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ŞAKRAN HASBİ EFENDİ , ŞAKRAN SAYFİYE 28.10.2026 saat 09:27 ile 11:27 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA - DOĞANLAR, MEVLANA28.10.2026 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİ OSMAN PAŞA, RAFET PAŞA 28.10.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 28.10.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA - SÜTÇÜLER 28.10.2026 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI - İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY 28.10.2026 saat 08:52 ile 11:52 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ - AKINCILAR, ATATÜRK, İNÖNÜ 28.10.2026 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.