Kömür ateşinde saklı bir Ege klasiği: Şehrin gece mirası İzmir Kokoreç

Ege'nin gastronomi başkenti İzmir, sadece deniz mahsulleri ve ot yemekleriyle değil, zengin sokak kültürüyle de gurmelerin radayarında yer alıyor. Şehrin gecesine ve gündüzüne damga vuran en ikonik lezzetlerden biri olan İzmir Usulü Kokoreç, kendine has pişirme ve servis teknikleriyle klasik sokak yemekleri arasında özel bir yere sahip.





İSTANBUL USULÜNDEN FARKI: İRİ KIYIM VE SADELİK

İzmir kokoreçini diğer bölgelerdeki uygulamalardan ayıran en temel özellik; hazırlık aşamasındaki sadeliktir. İstanbul veya Ankara usulünde sıklıkla rastlanan domates, biber ve fazla baharat kullanımı İzmir'de kesinlikle tercih edilmez. Özenle sarılan süt kuzusu kokoreç, meşe kömürü ateşinde ağır ağır pişirildikten sonra tezgahta iri dilimler (halka veya iri kıyım) halinde doğranır.