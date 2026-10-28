Kömür ateşinde saklı bir Ege klasiği: Şehrin gece mirası İzmir Kokoreç

Ege'nin gastronomi başkenti İzmir, sadece deniz mahsulleri ve ot yemekleriyle değil, zengin sokak kültürüyle de gurmelerin radayarında yer alıyor. Şehrin gecesine ve gündüzüne damga vuran en ikonik lezzetlerden biri olan İzmir Usulü Kokoreç, kendine has pişirme ve servis teknikleriyle klasik sokak yemekleri arasında özel bir yere sahip.
İSTANBUL USULÜNDEN FARKI: İRİ KIYIM VE SADELİK
İzmir kokoreçini diğer bölgelerdeki uygulamalardan ayıran en temel özellik; hazırlık aşamasındaki sadeliktir. İstanbul veya Ankara usulünde sıklıkla rastlanan domates, biber ve fazla baharat kullanımı İzmir'de kesinlikle tercih edilmez. Özenle sarılan süt kuzusu kokoreç, meşe kömürü ateşinde ağır ağır pişirildikten sonra tezgahta iri dilimler (halka veya iri kıyım) halinde doğranır.
SADECE KİMYON VE PUL BİBER İLE LEZZET PATLAMASI
Ekmeğin arasına katılan iri kokoreç parçalarının üzerine sadece taze kimyon, tuz ve isteğe göre az miktarda pul biber eklenir. Amaç, sakatatın ve kömür ateşinin bıraktığı o doğal lezzeti baskılamadan ortaya çıkarmaktır. Çıtır sıcak somun ekmeği veya sandviç ekmeğiyle sunulan bu lezzet, yanında acılı şalgam suyu veya turşu suyu ile tüketilir.
ALSANCAK VE BOSTANLI'DA GECE RİTÜELİ
Özellikle Alsancak, Bostanlı, Bornova ve Karşıyaka gibi hareketli akslarda yer alan köklü kokoreç dükkanları, gece saatlerinde uzun kuyruklara sahne olur. İzmir sokak kültürünün ayrılmaz bir parçası kabul edilen bu lezzet, kente gelen gastronomi meraklılarının mutlaka deneyimlemesi gereken tatların başında geliyor.