SON DAKİKA | İzmir için yoğun mesai: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Ankara'da!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı bakanlığımızda ağırladık. Köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz güzellikleriyle İzmir'imizin kültür ve turizm alanındaki gelişimine katkı sunacak her adımı, şehrimizin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz. İzmir'in sahip olduğu birikimi korumak, tanıtmak ve daha geniş kitlelerle buluşturmak için iş birliğini ve ortak çalışma anlayışını önemsiyoruz. İzmir Kültür Yolu Festivali'nin şehrimizin dört bir yanında sanatseverleri buluşturduğu bu günlerde, kültür ve sanatın şehir hayatına kattığı canlılığı hep birlikte yaşıyoruz. İzmir'in bu alandaki imkanlarını geliştirmek ve turizmdeki potansiyelini daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın İnan'a ve Sayın Tugay'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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