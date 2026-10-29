Aliağa’nın 180 yıllık nar geleneği Çıtak’ta sürüyor

ÖZEL KILAN LEZZET Çıtak nar ekşisi, mahallede yetiştirilen yerli narlardan tamamen doğal yöntemlerle hazırlanıyor. Yoğun kıvamı ve keskin ekşi tadıyla öne çıkan Çıtak nar ekşisi, kendine özgü aromasıyla fark yaratıyor. Geleneksel üretim anlayışıyla hazırlanan ürün, geçmişten günümüze aktarılan yöresel lezzet kültürünü yaşatıyor. Mahalle sakinleri, büyüklerinden öğrendikleri yöntemlerle nar ekşisi üretimini imece usulüyle sürdürüyor. Narların toplanmasından suyunun çıkarılmasına ve odun ateşinde kaynatılmasına kadar uzanan üretim süreci, Çıtak'ın köklü üretim kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor.

Türk ve dünya mutfağının önemli lezzetlerinden olan nar ekşisi, Çıtaklı kadınlar tarafından üretiliyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan üretim kültürü, imece geleneğiyle birleşerek Aliağa 'nın yöresel zenginliklerinden birini ortaya çıkarıyor. Yoğun kıvamı ve keskin ekşi tadıyla öne çıkan Çıtak nar ekşisi, Aliağa'dan çevre illere uzanan yolculuğuyla bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

VERİM ARTIŞI YAŞANIYOR

Çıtak Mahallesi'nde 15 Ekim'de başlayan nar hasadının ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bu yıl yağışların etkisiyle narların daha sulu olduğu ve verimde artış yaşandığı belirtiliyor. Mahallede her yıl ortalama 4-5 ton nar ekşisi üretiliyor. Çıtak'ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan nar ekşisi, Aliağa'nın yanı sıra çevre illerden de talep görüyor. Yerel üretimin devamlılığına katkı sağlayan bu gelenek, Çıtak Mahallesi'nin tanıtımında ve Aliağa'nın yöresel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında önemli bir rol oynuyor. Yaklaşık 180 yıllık nar yetiştiriciliği geçmişiyle Çıtak Mahallesi, Aliağa'nın tarımsal zenginliğini ve yerel mutfak kültürünü yansıtan nar ekşisi geleneğini yaşatmayı sürdürüyor.