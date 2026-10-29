Cemil Tugay’dan başkentte işbirliği ziyaretleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Tugay ile Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde, İzmir'in öncelikli ihtiyaçları ve kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

KENT BİRİKİMİ KORUNACAK

BAKAN Mustafa Çiftçi'yi, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ile ziyaret eden Başkan Tugay, yine İzmir ile ilgili hizmetler ve projeler ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Bakan Çiftçi, kabule ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Sayın Eyüp Kadir İnan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Sayın Genel Sekreterimize ve Sayın Belediye Başkanımıza nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi. Tugay ve İnan daha sonra Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı bakanlığımızda ağırladık. Köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz güzellikleriyle İzmir'imizin kültür ve turizm alanındaki gelişimine katkı sunacak her adımı, şehrimizin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz. İzmir'in sahip olduğu birikimi korumak, tanıtmak ve daha geniş kitlelerle buluşturmak için iş birliğini ve ortak çalışma anlayışını önemsiyoruz. İzmir Kültür Yolu Festivali'nin şehrimizin dört bir yanında sanatseverleri buluşturduğu bu günlerde, kültür ve sanatın şehir hayatına kattığı canlılığı hep birlikte yaşıyoruz. İzmir'in bu alandaki imkanlarını geliştirmek ve turizmdeki potansiyelini daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın İnan'a ve Sayın Tugay'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" mesajını verdi.