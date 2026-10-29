İzmir iş dünyasından 29 Ekim mesajı

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 103 yıl önce bu millete bir gelecek armağan edenlere sözümüz var: Cumhuriyet'in ışığını söndürmeyecek, bize emanet edilen bu ülkeyi bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha özgür, daha müreffeh bırakmak için var gücümüzle çalışacağız.Çünkü biz biliyoruz ki; Cumhuriyet, bir milletin yeniden doğuşudur. Ve o Cumhuriyet, sonsuza kadar yaşayacaktır.29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

DAHA FAZLA ÜRETECEĞİZ

CUMHURİYETİMİZİN ikinci yüzyılında hedefimiz; dünyanın en çok ihracat yapan 10 ülkesinden biri hedefine ulaşmak için daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden ve ekonomik bağımsızlığını kalıcı biçimde pekiştiren bir Türkiye'dir. Bu hedef doğrultusunda ihracatçılarımızla omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız ve Cumhuriyetimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

EN GÜÇLÜ DAYANAĞIMIZ

CUMHURİYET, geleceğe umutla bakabilmemizin, birlikte üretebilmemizin ve yarınlarımızı özgür irademizle şekillendirebilmemizin en güçlü dayanağıdır. Bundan tam 103 yıl önce büyük bir inanç, fedakârlık ve kararlılıkla temelleri atılan Cumhuriyetimiz, bizlere her zaman gurur duyacağımız köklü bir geçmiş, daha aydınlık yarınlar için sorumluluk üstleneceğimiz bir gelecek sunuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımızın tüm kahramanlarını minnet, rahmet ve saygıyla anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

EN ANLAMLI ORTAK DEĞERİMİZ

CUMHURİYETİMİZİN yıldönümünü, İzmir Esnaf Teşkilatı'nın her ferdi ilk günkü heyecan ve gururla kutlamaktadır. Cumhuriyet, Türk milletinin sahip olduğu en anlamlı ortak değeridir. Cumhuriyet, egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden büyük bir medeniyet adımıdır. Bağımsızlığa ve hürriyete inanan atalarımızdan aldığımız bu yüce emaneti korumak, medeniyet yarışında bir adım ileri giderek yeni nesillere teslim etmek, Türk milletinin ortak sorumluluğu ve görevidir. Cumhuriyet bizim en güzel yol haritamız, bu aziz topraklarda kardeşçe yaşayabilmemizin ve demokrasimizin teminatıdır.

KALKINMA İDEALİNİ GELECEĞE TAŞIMALIYIZ

CUMHURİYET'İN bize yüklediği temel sorumluluklardan biri, gelecek kuşaklara daha özgür, müreffeh ve gelişmiş bir ülke bırakmaktır. ESİAD olarak 34 yıldır Cumhuriyetimizin değerlerini rehber edinerek, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sunuyoruz. Cumhuriyet'in bağımsızlık ve kalkınma iradesinin, Türkiye'nin yarınlarını şekillendiren temel ilkeler arasında yer aldığına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.