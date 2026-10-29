İZMİR SU KESİNTİSİ 29 EKİM | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE 5 SAAT MUSLUKLAR KURUYACAK

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 29 Ekim 2026 Perşembe günü su kesintisi olup olmayacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İZSU'nun arıza ve bakım çalışmaları kapsamında hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı ve suların ne zaman yeniden verileceği merak ediliyor. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintilerin bitiş saatlerine dair tüm ayrıntılar…