İZMİR SU KESİNTİSİ 29 EKİM | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE 5 SAAT MUSLUKLAR KURUYACAK

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 29 Ekim 2026 Perşembe günü su kesintisi olup olmayacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İZSU'nun arıza ve bakım çalışmaları kapsamında hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı ve suların ne zaman yeniden verileceği merak ediliyor. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintilerin bitiş saatlerine dair tüm ayrıntılar…
İZMİR SU KESİNTİSİ 29 EKİM
DİKİLİ - BADEMLİ 29.10.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR - GAZİ, IRMAK 29.10.2026 saat 09:51 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR - BOZYAKA, CENNETOĞLU, ÇALIKUŞU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ 29.10.2026 saat 09:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES - GAZİPAŞA 29.10.2026 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI - AYRANCILAR, İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY 29.10.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ - BÜYÜKAVULCUK 29.10.2026 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.