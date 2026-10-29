İzmir’de kadınların adalete erişimini güçlendiren proje

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk kez hayata geçirilen 'Mağdur Kadınlara Yönelik Hukuki Okuryazarlık Eğitimi Projesi'nin açılış programı, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan burada yaptığı konuşmada, adalete erişimin ve hukuki farkındalığın önemine dikkat çekti. Yeldan, 2025 ve 2026 yılı karşılaştırmalı verilerine göre kadına yönelik tehdit olaylarında yüzde 20,2, kasten yaralama olaylarında ise yüzde 19,4 oranında azalma kaydedildiğini belirtti. Proje kapsamında üç ay boyunca toplam 150 kadına temel haklar, hukuki başvuru yolları, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirler ile mağdurlara sunulan destek mekanizmaları hakkında eğitim verilecek. 'Adalet, yalnızca hakların korunması değil, o haklara ulaşabilmenin de güvencesidir' anlayışıyla yürütülen proje, kadınların hukuki farkındalığını artırmayı, hak arama bilincini güçlendirmeyi ve adalete erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.