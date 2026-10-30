İZBAN'a atlayıp doğaya kaçın! İzmir'de hafta sonları artık daha renkli! İzmir'de çocuklu aileler buraya akın edecek: Hem de ücretsiz...

Hafta sonu geldiğinde çocuklarıyla nereye gideceğini düşünen, alışveriş merkezleri yerine açık havada vakit geçirmek isteyen aileler için İzmir'de yeni bir etkinlik takvimi hazırlandı. Kasım ayında İzmir'in parkları ve doğal yaşam alanları, hem çocukların hem de yetişkinlerin keşif yolculuğuna ev sahipliği yapacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Parkta Etkinlik Var!" programıyla aileler, çocuklarıyla birlikte doğayı yakından tanıma fırsatı bulacak. Üstelik etkinliklere katılmak için herhangi bir ücret ödemek gerekmeyecek.
Ağaçların dünyasını keşfetmek, kuşları doğal yaşam alanlarında gözlemlemek, kendi tohumlarını çimlendirmek ve organik atıkların nasıl değerlendirildiğini öğrenmek isteyenler için kasım ayı boyunca farklı noktalarda etkinlikler düzenlenecek.
ÇOCUKLAR DOĞAYI KEŞFEDECEK, AİLELER BİRLİKTE VAKİT GEÇİRECEK
Programın dikkat çeken duraklarından biri Kültürpark olacak. Burada gerçekleştirilecek "Ağaçlarla Tanışma" etkinliğinde katılımcılar, parkta bulunan ağaç türlerini tanıyacak ve ağaçların şehir yaşamı ile ekosistem açısından önemini öğrenecek.
İnciraltı Terapi Bahçesi'nde ise doğayla iç içe iki farklı etkinlik gerçekleştirilecek. "Bahçe Kompostu" etkinliğinde organik atıkların nasıl yeniden değerlendirilebileceği anlatılacak. "Tohum Çimlendirme" etkinliğinde ise küçük tohumların nasıl filizlendiği ve bitki yetiştirmenin incelikleri paylaşılacak.
DÜRBÜNLERİNİZİ HAZIRLAYIN! KUŞ GÖZLEMİ YAPILACAK
Doğada farklı canlıları gözlemlemeyi sevenleri de güzel etkinlikler bekliyor. Çakalburnu Lagünü ve Gediz Deltası'nda düzenlenecek kuş gözlemi etkinliklerinde farklı kuş türleri tanıtılacak. Katılımcılar, sulak alanların doğal yaşam için neden önemli olduğunu da yakından görecek.
Olivelo Yaşayan Parkı'nda yapılacak doğa gözlem etkinliğinde ise İzmir Yarımadası'na özgü ağaç türleri, bitki örtüsü ve bölgenin doğal yaşamı keşfedilecek.
İZMİR'DE KASIM AYI ÜCRETSİZ ETKİNLİK TAKVİMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kasım ayı etkinlik programı şöyle:
4 Kasım: Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Lotus Kafe önü – Patili Dostun ve Sen Sağlıklı Beslen
8 Kasım: Kültürpark – Ağaçlarla Tanışma
12 Kasım: İnciraltı Terapi Bahçesi – Bahçe Kompostu
17 Kasım: İnciraltı Terapi Bahçesi – Tohum Çimlendirme
18 Kasım: Çakalburnu Lagünü – Kuş Gözlem
18 Kasım: Aşık Veysel Rekreasyon Alanı – Patili Dostun ve Sen Sağlıklı Beslen
22 Kasım: Olivelo Yaşayan Parkı – Doğa Gözlem
29 Kasım: Gediz Deltası – Kuş Gözlem
Etkinlikler ücretsiz olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği "Parkta Etkinlik Var!" programı yıl boyunca farklı tarihlerde ve alanlarda devam edecek. Etkinliklerle ilgili duyurular belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.
Kasım ayında çocuklarıyla birlikte hem eğlenmek hem de doğayı keşfetmek isteyen aileler, bu etkinlikleri hafta sonu planlarına dahil edebilecek.