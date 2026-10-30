İZBAN'a atlayıp doğaya kaçın! İzmir'de hafta sonları artık daha renkli! İzmir'de çocuklu aileler buraya akın edecek: Hem de ücretsiz...

Hafta sonu geldiğinde çocuklarıyla nereye gideceğini düşünen, alışveriş merkezleri yerine açık havada vakit geçirmek isteyen aileler için İzmir'de yeni bir etkinlik takvimi hazırlandı. Kasım ayında İzmir'in parkları ve doğal yaşam alanları, hem çocukların hem de yetişkinlerin keşif yolculuğuna ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Parkta Etkinlik Var!" programıyla aileler, çocuklarıyla birlikte doğayı yakından tanıma fırsatı bulacak. Üstelik etkinliklere katılmak için herhangi bir ücret ödemek gerekmeyecek.