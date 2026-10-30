İZBAN’a ses bariyeri yatırımı geliyor! Gürültüye 128.7 milyonluk set

Son dakika İzmir haberleri... Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 3. Bölge Müdürlüğü'nün İzmir'deki demiryolu hattının bir bölümüne ses izolasyonlu bariyer yapılması için gerçekleştirdiği ihalenin sözleşmesi 20 Ekim 2026'da imzalandı.
İhale, 128 milyon 778 bin TL bedelle MBU Madencilik Enerji İnşaat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne verildi. İhale kayıtlarına göre işin yaklaşık maliyeti 199 milyon 785 bin 335 TL 49 kuruş olarak hesaplandı. İhalede en yüksek teklif 180 milyon 180 bin TL, en düşük teklif ise 128 milyon 778 bin TL oldu.
POLİKARBONAT KULLANILACAK
Proje kapsamında hattın iki tarafına toplam yaklaşık 2 kilometrelik ses bariyeri yapılacak. Çalışma alanı, Karşıyaka sınırları içerisindeki İZBAN Şemikler İstasyonu ile Demirköprü İstasyonu arasında yer alıyor. Bingöl merkezli şirket Orhan Toplu isimli iş insanına ait. Proje kapsamında 4 bin 430 metrekare tek taraflı akustik panel gürültü bariyeri ile 4 bin 430 metrekare alüminyum çerçeveli, 15 milimetre kalınlığında polikarbonat gürültü bariyeri yapılacak.
İŞİN TAMAMLANMASI İÇİN 240 GÜN
İş kapsamında ayrıca çelik kazık sistemi, beton imalatı, donatı çeliği temini, kazı ve zemin etüt çalışmalarının da yürütülmesi öngörülüyor.
İhale dokümanına göre yer tesliminin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 gün içinde yapılması, işin ise yer tesliminden itibaren 240 gün içinde tamamlanması planlanıyor.