İZBAN’a ses bariyeri yatırımı geliyor! Gürültüye 128.7 milyonluk set

İhale, 128 milyon 778 bin TL bedelle MBU Madencilik Enerji İnşaat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne verildi. İhale kayıtlarına göre işin yaklaşık maliyeti 199 milyon 785 bin 335 TL 49 kuruş olarak hesaplandı. İhalede en yüksek teklif 180 milyon 180 bin TL, en düşük teklif ise 128 milyon 778 bin TL oldu.