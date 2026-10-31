İzmir'den ev alanlar o ilçeye akın etti! Hangi ilçede kaç ev satıldı? Şampiyon belli oldu...

Son dakika İzmir haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de konut satışları 2026 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 oranında azalarak 7 bin 535 oldu. 2025 yılı Eylül ayında bu sayı 8 bin 857 olarak gerçekleşmişti

İzmir, 7 bin 535 konut satışı ile Eylül ayında Türkiye genelinde İstanbul (22 bin 212) ve Ankara'nın (12 bin 406) ardından en fazla konut satılan üçüncü il oldu. En az konut satışı yapılan iller ise 115 ile Tunceli, 82 ile Hakkari ve 67 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde toplam konut satışları Eylül ayında yıllık yüzde 9,3 azalarak 142 bin 390 seviyesinde gerçekleşti.

İLK VE İKİNCİ EL SATIŞLAR



İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 azalarak 2 bin 224'e geriledi. Toplam satışlar içinde ilk satışların payı yüzde 29,5 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 17,1 düşüşle 5 bin 311 olarak gerçekleşti ve toplam satışların yüzde 70,5'ini oluşturdu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI BİN 392 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 1 bin 392 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,5 olarak hesaplandı.