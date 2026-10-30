İzmir depreminin 6’ncı yılı: AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı’dan depremzede anneye ziyaret





Depremin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen acılarının devam ettiğini belirten Çankırı, Tülin Batmaz ile depremde tanıştıklarını ve o günden bu yana dostluklarının sürdüğünü ifade etti.



Batmaz'ın yaşadığı büyük acıya rağmen toplumsal farkındalık oluşturan çalışmalara imza attığını dile getiren Çankırı, "Bazılarıyla duygusal bağ kuruyorsunuz. Tülin Hanım, gerçekten bu anlamda farkındalık yaratan, acısını içine gömüp çok büyük işlere imza atan birisi. Biz de 2020'de ilk geldiğim dakikadan beri dost olduk. Acıyı paylaştık." dedi.



Kentsel dönüşüm çalışmalarının İzmir'in 30 ilçesinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktaran Çankırı, "Bir daha bu acıları yaşamayalım. Bu depremde 117 canımızı kaybettik. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde de büyük kayıplar yaşadık. Bu kayıpların hiçbirini yaşamamak için kentsel dönüşümü gündeme almak önemli sorumluluğumuz." diye konuştu.