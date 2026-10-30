İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan Bayraklı’da depremzede aileleri ziyaret etti

"DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise şunları söyledi: "Aradan 6 yıl geçmiş olsa da o gün yaşadığımız acı hâlâ yüreğimizde taze. Depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama o zor günlerde milletçe gösterdiğimiz dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu asla unutmayız. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletimizin bütün kurumları seferber oldu. Arama kurtarma çalışmalarından barınma, yeme ve içme ihtiyaçlarına kadar her alanda İzmirli hemşehrilerimizin yanında olundu. Cumhurbaşkanımız da bizzat İzmir'e gelerek Bayraklı'da yürütülen çalışmaları yerinde takip etti, depremzede vatandaşlarımızla yakından ilgilendi.

Depremin ardından devletimiz hızlı bir şekilde harekete geçti. Yıkılan ve ağır hasar alan binaların yerine, TOKİ aracılığıyla Bayraklı'da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarda toplam 5 bin 61 konut inşa edildi. Bu konutlar, yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak depremzede vatandaşlarımıza teslim edildi. Bugün ailelerimizin güvenli ve konforlu yuvalarında hayatlarını sürdürdüklerini görmek bizler için büyük bir mutluluk. Devletimiz güçlüdür. Türkiye'nin neresinde bir afet yaşanırsa yaşansın devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşının yanındadır. Bizim anlayışımız, zor günde milletimizi yalnız bırakmamak, yaraları en kısa sürede sarmak ve vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmaktır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun, bir daha böyle acılar yaşatmasın." Dedi.