İzmir’de deprem için düğmeye basıldı! 120 bin bina mercek altında, yeni sistem devreye giriyor

İzmir , 30 Ekim 2020'de yaşadığı büyük depremin ardından olası afetlere karşı daha dirençli bir kent haline gelmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aradan geçen 6 yılda deprem gerçeğini gündeminden düşürmeyen kentte, bu kez yalnızca binalar değil, zemin yapısı, ulaşım ağları ve kritik altyapılar da mercek altına alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla deprem yaşanmadan önce risklerin belirlenmesi ve olası hasarın en aza indirilmesi hedefleniyor.

Elde edilen verilerin kentsel dönüşüm çalışmalarına yön vermesi ve riskli yapıların önceliklendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmanın ilerleyen süreçte diğer ilçelere de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Deprem hazırlıklarının en önemli ayaklarından birini yapı envanteri oluşturuyor. Bayraklı , Bornova ve Karşıyaka 'da yaklaşık 120 bin yapının envanteri çıkarıldı. Binaların mevcut özelliklerine ilişkin veriler toplanırken ayrıntılı mühendislik incelemesine ihtiyaç duyabilecek yapılar da belirleniyor.

KONAK'TA 40 NOKTADA SONDAJ YAPILDI

İzmir'in deprem karşısındaki en önemli başlıklarından biri de zemin yapısı. Bu kapsamda Bornova ve Karşıyaka'nın ardından Konak ve Bayraklı'da mikrobölgeleme araştırmaları devam ediyor.

Konak'ta yaklaşık bir ay önce başlayan saha çalışmalarında 40 sondaj tamamlandı. Göztepe Stadı çevresinden Konak İskelesi'ne kadar uzanan bölgede yer altındaki tabakalar, anakayanın derinliği ve zeminin deprem sırasında nasıl davranacağı araştırılıyor.