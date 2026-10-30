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Haberler İzmir İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ! GEDİZ ELEKTRİK UYARDI: İZMİRLİLER UZUN SÜRE ELEKTRİKSİZ KALACAK!

İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ! GEDİZ ELEKTRİK UYARDI: İZMİRLİLER UZUN SÜRE ELEKTRİKSİZ KALACAK!

İzmir'in 16 ilçesinde yarın uzun sürecek bir elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik hangi ilçelerde yaşanacağını tek tek duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek sorusunu araştıracak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'in 16 ilçesinde yarın uzun sürecek bir elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik hangi ilçelerde yaşanacağını tek tek duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek sorusunu araştıracak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

ALİAĞA / İZMİR

09:00 - 17:00

Horozgediği

10:00 - 16:00

Bozköy, Şehitkemal

BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Cumhuriyet, Yeşilova

09:00 - 17:00

Hisarlık

BERGAMA / İZMİR

09:30 - 17:30

Çamavlu

09:00 - 17:00

Kaşıkçı

DİKİLİ / İZMİR

09:00 - 15:00

Çandarlı

09:00 - 15:00

Çandarlı

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fatih

09:00 - 17:00

Fatih, İsmetpaşa

KEMALPAŞA / İZMİR

09:00 - 17:00

Bağyurdu 29 Ekim

Ovacık

Sarılar

Sinancılar

Yenikurudere

KINIK / İZMİR

09:00 - 17:00

Bademalan

Balaban

Çiftlikköy

İbrahimağa

Karatekeli

Kodukburun

Köseler

Mıstıklar

Musacalı

Örtülü

Sucahlı

Yayakent

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 15:30

Hürriyet

Küçükavulcuk

Ocaklı

09:00 - 17:00

Konaklı

Ovakent

09:00 - 17:00

Konaklı

Ovakent

Umurbey

09:00 - 15:00

Türkmen

Üç Eylül

TİRE / İZMİR

09:00 - 17:00

Akçaşehir

Akmescit

Akyurt

Alacalı, Alaylı

Armutlu

Başköy

Büyükkale, Çayırlı

Çukurköy

Hisarlık

İbni Melek

Kaplan

Karateke, Kurşak

Musalar

Ortaköy

Somak

Topalak

Toparlar

Turan

Yemişler

09:30 - 17:30

Kireli

URLA / İZMİR

07:00 - 13:00

Balıklıova

Gülbahçe

BUCA / İZMİR

09:00 - 13:00

13:00 - 17:00

Akıncılar

10:00 - 12:00

Buca Koop

KONAK / İZMİR

10:00 - 17:00

Atamer

Mehmet Akif

Saygı

10:00 - 17:00

Atamer

Çınartepe

Mehmet Akif

Saygı

NARLIDERE / İZMİR

14:00 - 16:00

Limanreis

GÜZELBAHÇE / İZMİR

14:00 - 16:00

Maltepe

BAYRAKLI / İZMİR

09:00 - 16:00

Org. Nafiz Gürman

Yamanlar

09:00 - 16:00

Org. Nafiz Gürman

KARABAĞLAR / İZMİR

09:00 - 11:00

Kazım Karabekir

11:30 - 13:30

Gülyaka

Kazım Karabekir

09:00 - 11:00

Bozyaka

Gülyaka

14:00 - 16:00

Bozyaka

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