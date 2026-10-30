İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ! GEDİZ ELEKTRİK UYARDI: İZMİRLİLER UZUN SÜRE ELEKTRİKSİZ KALACAK!

İzmir'in 16 ilçesinde yarın uzun sürecek bir elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik hangi ilçelerde yaşanacağını tek tek duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek sorusunu araştıracak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
ALİAĞA / İZMİR
09:00 - 17:00
Horozgediği
10:00 - 16:00
Bozköy, Şehitkemal
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
Cumhuriyet, Yeşilova
09:00 - 17:00
Hisarlık
BERGAMA / İZMİR
09:30 - 17:30
Çamavlu
09:00 - 17:00
Kaşıkçı
DİKİLİ / İZMİR
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
Çandarlı
FOÇA / İZMİR
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Fatih, İsmetpaşa
KEMALPAŞA / İZMİR
09:00 - 17:00
Bağyurdu 29 Ekim
Ovacık
Sarılar
Sinancılar
Yenikurudere
KINIK / İZMİR
09:00 - 17:00
Bademalan
Balaban
Çiftlikköy
İbrahimağa
Karatekeli
Kodukburun
Köseler
Mıstıklar
Musacalı
Örtülü
Sucahlı
Yayakent
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 15:30
Hürriyet
Küçükavulcuk
Ocaklı
09:00 - 17:00
Konaklı
Ovakent
09:00 - 17:00
Konaklı
Ovakent
Umurbey
09:00 - 15:00
Türkmen
Üç Eylül
TİRE / İZMİR
09:00 - 17:00
Akçaşehir
Akmescit
Akyurt
Alacalı, Alaylı
Armutlu
Başköy
Büyükkale, Çayırlı
Çukurköy
Hisarlık
İbni Melek
Kaplan
Karateke, Kurşak
Musalar
Ortaköy
Somak
Topalak
Toparlar
Turan
Yemişler
09:30 - 17:30
Kireli
URLA / İZMİR
07:00 - 13:00
Balıklıova
Gülbahçe
BUCA / İZMİR
09:00 - 13:00
13:00 - 17:00
Akıncılar
10:00 - 12:00
Buca Koop
KONAK / İZMİR
10:00 - 17:00
Atamer
Mehmet Akif
Saygı
10:00 - 17:00
Atamer
Çınartepe
Mehmet Akif
Saygı
NARLIDERE / İZMİR
14:00 - 16:00
Limanreis
GÜZELBAHÇE / İZMİR
14:00 - 16:00
Maltepe
BAYRAKLI / İZMİR
09:00 - 16:00
Org. Nafiz Gürman
Yamanlar
09:00 - 16:00
Org. Nafiz Gürman
KARABAĞLAR / İZMİR
09:00 - 11:00
Kazım Karabekir
11:30 - 13:30
Gülyaka
Kazım Karabekir
09:00 - 11:00
Bozyaka
Gülyaka
14:00 - 16:00
Bozyaka