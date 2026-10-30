İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ! GEDİZ ELEKTRİK UYARDI: İZMİRLİLER UZUN SÜRE ELEKTRİKSİZ KALACAK!

İzmir'in 16 ilçesinde yarın uzun sürecek bir elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik hangi ilçelerde yaşanacağını tek tek duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek sorusunu araştıracak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.



ALİAĞA / İZMİR

09:00 - 17:00

Horozgediği

10:00 - 16:00

Bozköy, Şehitkemal