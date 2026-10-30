Kanatlarını yeniden açtı

İzmir'de yaşayan Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi büro görevlisi Ece Aytaç (37), 8 Mart 2015'te yüksekten düşerek omurilik felci geçirdi. Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürmeye başlayan Aytaç, zorlu sürecin ardından hayata yeniden tutunarak hayallerinin peşinden gitti. 2025 yılında yayımlanan ilk kitabı "Elmas'ın Kanatları" ile kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak umut, özgürlük ve mücadele mesajı verdi.

KORKULARINI AŞTI

Üniversite yıllarında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde gönüllü olarak çalışan ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Aytaç, kazanın ardından da derneğin İzmir İl Temsilciliği görevini üstlendi. 9 Eylül Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkla İlişkiler ve Basın Danışmanı olarak da görev yapan Aytaç, yaşama bağlılığını farklı deneyimlerle güçlendirdi. Tüplü dalış yaptığını ve bu yıl tandem paraşüt atlayışı gerçekleştirdiğini anlatan Aytaç, "Yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Paraşüt atlayışı en büyük korkumdu. Heyecanım ve merakım korkumdan üstün geldi. Hayal kurmayı seviyorum, bu sayede hikayeler yazıyorum" diye konuştu. Kazanın ardından yalnızca kendi hayatının değil, ailesinin yaşamının da değiştiğini belirten Aytaç, bağımsızlığını korumak için büyük çaba gösterdiğini söyledi. Zamanla fiziksel olarak ayakta durmanın ötesinde, hayata kendi kararlarıyla yön vermenin önemini kavradığını dile getiren Aytaç, "Bugün yürüyebildiğim dönemde yapamadığım birçok şeyi yapıyorum. Üreterek, hayata değer katarak ve sınırlarımı zorlayarak yaşamaya çalışıyorum. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, farklılıklarımızı kabul ettiğimiz kapsayıcı bir yaşam kurmalıyız" ifadelerini kullandı. "Elmas'ın Kanatları" kitabının temelinin 2008 yılında yaptırdığı bir dövmeye dayandığını anlatan Aytaç, ruhun kanatları olduğuna ve özgürlüğün yalnızca bedenle sınırlı olmadığına inandığını söyledi.

'BİR PENCERE AÇMAK'

Hastane sürecinde yazmanın kendisi için bir tür terapiye dönüştüğünü belirten Aytaç, zamanla hikayelerini bir kitapta topladığını kaydetti. Aytaç, "Bir zamanlar inandığım hikayeyi yaşayarak yazdım. Önce kendi kanatlarımı sıfırdan var etmek, ardından başkalarına kanat olmak istedim. Yazmak benim için yalnızca kendi hikayemi anlatmak değil, başka hayatlara da pencere açmak demek" dedi. Yazar Ece Aytaç, ikinci kitabını 2027 yılında okurlarıyla buluşturmayı hedefliyor.