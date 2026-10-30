Sayıştay raporunda Egeşehir dosyası! Konak Pier alacakları zaman aşımına uğradı

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'nin 2025 Sayıştay Denetim Raporu'na göre şirketin dönem zararı 2022'de 14,3 milyon TL, 2023'te 39 milyon TL, 2024'te 96,4 milyon TL oldu. 2025 zararı ise geçici vergi dönemi verilerine göre 110 milyon 621 bin TL olarak hesaplandı. Raporda, 2025 mali sonuçlarının kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinin ardından kesinleşeceği belirtildi.
TAKİP EDİLMESİ GEREKİYOR
Sayıştay, Egeşehir ile İzbeltur'un oluşturduğu Ortak Girişim Grubu'nun 25 yıllığına kiraladığı Konak Pier'in kullanımından doğan borç ve alacakların sağlıklı takip edilmediğini, gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmadığını tespit etti. Şirketin bazı alacaklar için zamanında talepte bulunmadığı, bazıları için fatura düzenlemediği belirtildi. Beş yıllık zamanaşımı nedeniyle Şubat 2020'den önceki bazı alacakların düştüğü kaydedildi. Raporda, 2020 için 999 bin 652 TL ve 2021'in 7,5 aylık dönemi için 666 bin 131 TL'nin faiziyle birlikte talep edilmesi gerektiği ifade edildi. 2017-2019 yıllarına ait zamanaşımına uğrayan alacaklar nedeniyle oluşan zararın ise sorumlu avukatlardan tazminat olarak istenmesi gerektiği, bu kapsamda toplam 2 milyon 37 bin 807 TL'nin faiziyle talep edilmesi gerektiği belirtildi. Şirket yönetimi gerekli kayıtların yapıldığını bildirdi. Sayıştay ise 675 bin 425 TL'lik şüpheli alacak kaydına rağmen dava konusu alacakların tamamı için karşılık ayrılmadığını, tazminat talebine yönelik de işlem yapılmadığını kaydetti.
DIŞARIDAN GEREKSİZ HİZMET
Şirkette iki kadrolu avukat bulunmasına rağmen 2025'te iki serbest avukattan da hizmet alındığı belirtildi. Yönetim, uzmanlık gerektiren alanlar nedeniyle dışarıdan hizmet aldığını savundu. Sayıştay ise bu ihtiyaçların öngörülemez nitelikte olmadığını, uygulamanın şirketi zarara uğrattığını belirtti. Egeşehir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı dört şirket ile Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı bir şirkete personel maaşları için borç verdiği tespit edildi. 6 Şubat 2025'te İZTARIM AŞ'ye verilen 20 milyon TL için yönetim kurulu kararı bile bulunmadığı kaydedildi. Yönetim, kamu hizmetinin devamlılığı için yapılan geçici bir destek olduğunu ve borcun faiziyle tahsil edildiğini bildirdi. Sayıştay ise şirketlerin ayrı tüzel kişilikler olduğunu, bu tür işlemlerin genel kurul kararı olmadan yapılmaması gerektiğini vurguladı.
İHALEDE USULSÜZLÜK VAR
27 Aralık 2024'te yapılan 24 aylık sürücüsüz araç kiralama ihalesinde beş istekliden üçünün teklifi teminat mektubu sunmadığı için, diğerleri ise teknik şartname gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Sayıştay, 13 milyon 511 bin 511 TL teklif veren isteklinin araçlarının şartnameye uygun olduğunu, şartnamedeki bazı özelliklerin ise belirli marka ve modelleri işaret ederek rekabeti zedeleyebileceğini belirtti. İhalenin iptalinin ardından yeniden ihaleye çıkılmadı; Kamu İhale Kanunu'ndaki istisna hükmüyle 14 milyon 160 bin TL bedelle alım yapıldı. Yönetim hizmetin faaliyet alanıyla bağlantılı olduğunu savundu, Sayıştay ise araçların doğrudan üretimde kullanılan girdi niteliğinde olmadığını, istisnanın uygulanamayacağını belirtti. Sayıştay, Egeşehir yönetim kurulunda bir büyükşehir belediye meclis üyesinin görevlendirilmesini de mevzuata aykırı buldu. Raporda, belediyenin pay sahibi olduğu şirketlerde idarenin yalnızca belediye başkanı, genel sekreter ve yöneticilik sıfatı taşıyan personelle temsil edilebileceği belirtildi. Kamu idaresi bulguya katılmadığını, ancak ileriki görevlendirmelerde uygulama birliği için gerekli hassasiyeti göstereceğini bildirdi.