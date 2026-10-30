Haberler İzmir Sayıştay raporunda Egeşehir dosyası! Konak Pier alacakları zaman aşımına uğradı Sayıştay raporunda Egeşehir dosyası! Konak Pier alacakları zaman aşımına uğradı İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Egeşehir’in 2025 yılı Sayıştay raporunda, Konak Pier alacaklarının bir kısmının zaman aşımına uğradığı, araç kiralama ihalesinde mevzuata aykırılıklar bulunduğu ve şirketin zararının 110,6 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi. Ayrıca muhasabe kayıtlarının tutulmadığı ortaya çıktı. HABER MERKEZİ









Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'nin 2025 Sayıştay Denetim Raporu'na göre şirketin dönem zararı 2022'de 14,3 milyon TL, 2023'te 39 milyon TL, 2024'te 96,4 milyon TL oldu. 2025 zararı ise geçici vergi dönemi verilerine göre 110 milyon 621 bin TL olarak hesaplandı. Raporda, 2025 mali sonuçlarının kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinin ardından kesinleşeceği belirtildi.

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Sayıştay, Egeşehir ile İzbeltur'un oluşturduğu Ortak Girişim Grubu'nun 25 yıllığına kiraladığı Konak Pier'in kullanımından doğan borç ve alacakların sağlıklı takip edilmediğini, gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmadığını tespit etti. Şirketin bazı alacaklar için zamanında talepte bulunmadığı, bazıları için fatura düzenlemediği belirtildi. Beş yıllık zamanaşımı nedeniyle Şubat 2020'den önceki bazı alacakların düştüğü kaydedildi. Raporda, 2020 için 999 bin 652 TL ve 2021'in 7,5 aylık dönemi için 666 bin 131 TL'nin faiziyle birlikte talep edilmesi gerektiği ifade edildi. 2017-2019 yıllarına ait zamanaşımına uğrayan alacaklar nedeniyle oluşan zararın ise sorumlu avukatlardan tazminat olarak istenmesi gerektiği, bu kapsamda toplam 2 milyon 37 bin 807 TL'nin faiziyle talep edilmesi gerektiği belirtildi. Şirket yönetimi gerekli kayıtların yapıldığını bildirdi. Sayıştay ise 675 bin 425 TL'lik şüpheli alacak kaydına rağmen dava konusu alacakların tamamı için karşılık ayrılmadığını, tazminat talebine yönelik de işlem yapılmadığını kaydetti.