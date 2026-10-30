Haberler İzmir Şemsiyeni al, ESHOT'a bin! İzmir’de emeklilerin favori kaçamağı: Hem ucuz hem sakin Şemsiyeni al, ESHOT'a bin! İzmir’de emeklilerin favori kaçamağı: Hem ucuz hem sakin İzmir haberleri: İzmir’de sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte sakin ve ekonomik yaşam arayan emeklilerin rotası yeniden Urla oldu. Yaz aylarında olduğu kadar kış döneminde de ilgi gören ilçe, huzurlu atmosferi, cep yakmayan yaşam seçenekleri ve şehir merkezine yakınlığıyla dikkat çekiyor. Hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenler için de Urla, toplu taşıma imkânlarıyla kolayca ulaşılabilecek adresler arasında yer alıyor. HABER MERKEZİ









İzmir haberleri: İzmir'de havaların soğumasıyla birlikte sakin, huzurlu ve ekonomik bir yaşam arayan emeklilerin rotası belli oldu. Yaz aylarında olduğu kadar kış mevsiminde de ilgi gören Urla, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Peki, İzmir merkezinden yalnızca dakikalar içinde ulaşılabilen Urla'ya nasıl gidilir? Hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenleri de cezbeden ilçeye gitmeden önce şemsiyenizi almayı unutmayın! İşte İzmir'de cumartesi rotası…

İZMİR'DE EMEKLİLERİN KIŞ ROTASI NEDEN URLA OLDU? İzmir'de havaların soğumasıyla birlikte emekliler, kalabalıktan uzaklaşabilecekleri, sakin ve ekonomik yaşam alanlarına yönelmeye başladı. Peki, İzmir'de emeklilerin gözdesi haline gelen ilçe hangisi? Doğal güzellikleri, huzurlu sokakları ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Urla, bu sorunun yanıtlarından biri oluyor. Yaz aylarında tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, kış mevsiminde de sunduğu yaşam olanaklarıyla dikkat çekiyor.