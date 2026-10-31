Başkan Saygılı’dan İzmirli depremzede evine anlamlı ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim İzmir depreminin 6'ncı yıl dönümünde TOKİ'nin Bayraklı'da inşa ettiği deprem konutlarında Er ve Yıldırım ailelerini ziyaret etti. Depremzede aileler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu paylaştı. Bilal Saygılı, "Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletimizin bütün kurumları seferber oldu. TOKİ aracılığıyla Bayraklı'da 5 bin 61 konut inşa edildi. Bu konutlar, yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak depremzede vatandaşlarımıza teslim edildi. Devletimiz güçlüdür. Türkiye'nin neresinde bir afet yaşanırsa yaşansın devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşının yanındadır" dedi.