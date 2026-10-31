İzmir dönüşecek

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaraları hızla sardı. Yıkılan evlerin yerine TOKİ koordinasyonunda 1 yıl içeresinde afet konutları inşa edilip teslim edilmeye başlandı. Diğer taraftan da deprem bölgesinde yer alan İzmir'in kentsel dönüşümü için kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

5 BİN 592 KONUT YAPILDI

Depremden en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da zemin etütlerinin ardından sağlam zeminli bölgeler tespit edildi. Depreme dayanıklı konutlar inşa etmek için bu bölgeler rezerv yapı alanı olarak ilan edildi. Bu kapsamda TOKİ ve Emlak Konut GYO eliyle örnek bir kentsel dönüşüm çalışması hayata geçirildi. İlçeye bağlı Bayraklı, Osmangazi ve Mansuroğlu mahallelerinde toplam 5 bin 592 bağımsız bölüm tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından riskli yapılarını kentsel dönüşümle yenileyen vatandaşların görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum, "30 Ekim 2020'de yaşadığımız İzmir Depremi'nin üzerinden 6 yıl geçti. Hepimizin yüreğinde iz bırakan bu acının ardından vakit kaybetmeden hem afet konutlarımızı inşa ettik hem de depremden en çok etkilenen Bayraklı'da kentsel dönüşümle kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşlarımızın da desteğiyle dönüşümü hızlandıracak, İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan depremzede Mehmet Dayıca, depremde oturdukları sitenin hasar gördüğünü belirterek, "19 Mayıs 2025'te de binamızı teslim aldık. Aslında bu bulunmaz bir nimet. Devletimiz bu işe el atmasaydı, herhalde ben hissemi satar giderdim. İyi ki varlar, iyi ki geldiler" dedi. Depremzede Tuncay Yılmaz ise "Depremi burada remzede da yaşadık, o korkuyu yaşadık. Ama bir yıl oldu taşınalı, elhamdülillah şu anda deprem olduğu zaman sadece evde sağlam bir yere geçiyoruz. Hiç dışarı çıkma gibi endişemiz olmuyor. O yönden devletimize şükranlarımızı iletiyoruz, sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rahat ve güvenli bir evde oturuyoruz şu anda" diye konuştu. Depremde zor zamanlar yaşadıklarını anlatan bölge sakinlerinden Havva Şahin de "O zaman ağlıyorduk. Ama şu an artık gülüyorum. Kötü günler atlattık, artık güzel günler olacağına umut ediyorum" dedi.