İzmir'in 140 yıllık çınarı! Atatürk'ün ziyaret ettiği okuldan başbakanlar ve ünlü isimler çıktı...

Bugün Anadolu Lisesi statüsünde eğitim veren İzmir Atatürk Lisesi, tarihi geçmişi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının özel izniyle adında "Anadolu" ibaresini kullanmıyor. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları arasında yer alan okulda İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlık sınıflarıyla beş yıllık eğitim modeli uygulanıyor.Okul Müdürü Yasin Hiçyılmaz, kurumun 140 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek yaklaşık 33 dönümlük kampüste 9 farklı binada eğitim verildiğini aktardı.

Yaklaşık 1200 öğrencinin eğitim gördüğü okulda 95 öğretmen görev yapıyor. Kız ve erkek pansiyonlarının yanı sıra laboratuvarlar, kütüphane, açık ve kapalı spor alanları ile konferans salonu da öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğrencilerin tercih ettiği okulda bu yıl merkezi yerleştirmeyle Fransızca bölümüne yüzde 0,51, İngilizce bölümüne yüzde 0,50 ve Almanca bölümüne yüzde 0,20'lik dilimden öğrenci kabul edildi. Bu yıl mezun olan 265 öğrencinin üniversiteye yerleşme başarısı ise yüzde 70 olarak açıklandı.