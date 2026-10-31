İzmir'in 140 yıllık çınarı! Atatürk'ün ziyaret ettiği okuldan başbakanlar ve ünlü isimler çıktı...

İzmir'in tarihi yapıları arasında önemli bir yere sahip olan İzmir Atatürk Lisesi, 1886 yılında başlayan eğitim yolculuğunda 140 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Yıllar içinde farklı isimlerle eğitim veren okul, yetiştirdiği devlet insanları, sanatçılar ve edebiyatçılarla Türkiye'nin hafızasında iz bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ziyaret ettiği okul, bugün tarihi kimliğini modern eğitim imkanlarıyla bir arada yaşatıyor.
ATATÜRK İZMİR'DEKİ BU OKULU İKİ KEZ ZİYARET ETTİ
İzmir Atatürk Lisesi'nin tarihi, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına uzanan önemli anılara da ev sahipliği yapıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, okulu 1925 ve 1931 yıllarında iki kez ziyaret etti. Özellikle 1 Şubat 1931'deki ziyaretinde derslikleri gezen Atatürk'ün kara tahta başındaki incelemesi, okulun hafızasında yer eden görüntüler arasında bulunuyor.
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1942 yılındaki ziyaretinin ardından gönderdiği telgrafla okulun adı İzmir Atatürk Lisesi olarak değiştirildi.
İZMİR ATATÜRK LİSESİ'NİN SIRALARINDAN KİMLER GEÇTİ?
İzmir'in köklü eğitim kurumunun en dikkat çekici özelliklerinden biri de yetiştirdiği isimler. Okulun eski öğrenci ve öğretmenleri arasında Türkiye'nin siyasi, askeri, bilimsel ve edebi hayatında iz bırakan çok sayıda isim bulunuyor.
Eski başbakanlardan Şemsettin Günaltay ve Şükrü Saracoğlu, eski genelkurmay başkanlarından Kazım Orbay ve Memduh Tağmaç, okulun yetiştirdiği önemli isimler arasında yer alıyor.
Yazar ve şairlerden Halid Ziya Uşaklıgil, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Necati Cumalı ve Ahmet Haşim de İzmir Atatürk Lisesi'nin tarihiyle anılan isimler arasında bulunuyor. Türkiye'nin olimpiyatlarda temsil edilmesini sağlayan ve ülkenin ilk beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Selim Sırrı Tarcan da okulun eski öğrenci ve öğretmenleri arasında gösteriliyor. Ayrıca dört milli eğitim bakanının da okulun geçmişinde yer aldığı belirtiliyor.
İZMİR'İN İŞGAL GÜNLERİNDE TARİHE TANIKLIK ETTİ
İzmir Atatürk Lisesi, yalnızca eğitim hayatıyla değil, kentin işgal sürecindeki tarihi rolüyle de öne çıkıyor. İzmir'in işgal edileceği haberinin duyulması üzerine vatanseverlerin ilk toplandığı yerlerden biri olan okulda, genç öğretmen Mustafa Necati'nin çağrısıyla Redd-i İlhak Cemiyeti kuruldu.
İşgal öncesinde düzenlenen protesto mitinginin bildirilerini dağıtan sultani öğrencileri, 15 Mayıs 1919'da Yunan birlikleri tarafından okuldan çıkarılarak gemilerde ve depolarda gözaltına alındı. Okul, 1920 yılının kasım ayında kapatıldı.
Kurtuluş Savaşı'nın ardından İzmir Maarif Müdürlüğüne atanan Vasıf Çınar'ın girişimleriyle okul yeniden açıldı. İzmir yangınından kurtulan ender yapılardan biri olan Çalgıcıbaşı mevkisindeki tarihi taş bina onarıldı ve Ekim 1922'de eğitim yeniden başladı.
1200 ÖĞRENCİYLE EĞİTİMİ SÜRDÜRÜYOR
Bugün Anadolu Lisesi statüsünde eğitim veren İzmir Atatürk Lisesi, tarihi geçmişi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının özel izniyle adında "Anadolu" ibaresini kullanmıyor. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları arasında yer alan okulda İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlık sınıflarıyla beş yıllık eğitim modeli uygulanıyor.Okul Müdürü Yasin Hiçyılmaz, kurumun 140 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek yaklaşık 33 dönümlük kampüste 9 farklı binada eğitim verildiğini aktardı.
Yaklaşık 1200 öğrencinin eğitim gördüğü okulda 95 öğretmen görev yapıyor. Kız ve erkek pansiyonlarının yanı sıra laboratuvarlar, kütüphane, açık ve kapalı spor alanları ile konferans salonu da öğrencilerin kullanımına sunuluyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğrencilerin tercih ettiği okulda bu yıl merkezi yerleştirmeyle Fransızca bölümüne yüzde 0,51, İngilizce bölümüne yüzde 0,50 ve Almanca bölümüne yüzde 0,20'lik dilimden öğrenci kabul edildi. Bu yıl mezun olan 265 öğrencinin üniversiteye yerleşme başarısı ise yüzde 70 olarak açıklandı.