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İzmirli gencin bayrak duyarlılığı takdir kazandı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmirli gencin bayrak duyarlılığı takdir kazandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin balkonunda asılı olan Türk bayrağı, ipinin kopması sonucu yere düştü. O sırada yoldan geçmekte olan bir genç, bayrağın yerde kaldığını gördü. Duruma duyarsız kalmayan genç, hemen yere yaklaşarak Türk bayrağını büyük bir özenle yerden aldı. Çevredeki vatandaşların da dikkatini çeken bu anların ardından genç, bayrağı temiz bir şekilde katladı. Gencin, katladığı Türk bayrağını zarar görmemesi ve ev sahiplerinin rahatça alabilmesi için evin kapısına astığı öğrenildi. O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki gencin duyarlılığı herkesin takdirini kazandı.

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