Kasapoğlu: Her aileyi evlerinde güvenle yasatma çabasındayız

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ekim İzmir depreminin altıncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, "Her aile, evinde güvenle yaşamak ister. Bu güveni sağlamak için atılan her adımın, gösterilen her gayretin yanında olacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, İzmir depreminde 15 yaşındaki ikiz çocukları Sayra ve Çınar Alpgündüz'ü kaybeden anne Tülin Batmaz'ı afetin yıl dönümünde ziyaret etti. Depremin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen acılarının devam ettiğini belirten Çankırı, Tülin Batmaz ile depremde tanıştıklarını ve o günden bu yana dostluklarının sürdüğünü ifade etti.