Kooperatif mağdurları: Kira desteği 35 bin TL olsun

İzmir'de kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşayan Uzundere hak sahipleri, seslerini duyurmak ve taleplerini iletmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında harekete geçti. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, kira desteklerinin artırılması talebiyle hazırladıkları dilekçeleri ilgili makamlara sunduklarını belirterek kamuoyuna ve Cumhur İttifakı'na çağrıda bulundu.

'MAĞDURİYET SON BULSUN'

Yaptığı açıklamada sadece bir kira artışı talebinde bulunmadıklarını, yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen ailelerin yaşadığı mağduriyetin bitmesini istediklerini vurgulayan Eray Uslu, "Bugün yalnızca bir kira artışı talebini dile getirmek için değil, yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen Uzunderelilerin sesini duyurmak, yaşadığımız mağduriyetlerin sona ermesini sağlamak için buradayız" dedi. Belediyenin farklı projelerdeki kira desteği politikalarına dikkat çeken Uslu, Buca Onat Tüneli kapsamında tahliye edilen vatandaşlara 2026 yılı için aylık 30 bin TL kira desteği sağlanırken, Uzundere'deki hak sahiplerine 20 bin TL ödenmesini eleştirdi. Uslu, "Her projenin kendine özgü koşulları olabileceğinin farkındayız. Ancak Uzundere'de yıllardır devam eden bekleyiş, yükselen kiralar ve vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik kayıplar da aynı hassasiyetle değerlendirilmelidir. 2026 yılında Buca Onat Tüneli bölgesinde uygulanan 30 bin TL'lik kira desteği dikkate alındığında, Uzundere'de 20 bin TL olarak uygulanan desteğin 2027 yılı için yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Talebimiz açık ve nettir: Uzundere Kentsel Dönüşüm hak sahiplerine ödenen aylık kira desteği, 2027 yılı itibarıyla en az 35 bin TL'ye yükseltilmelidir. Bu artış bir ayrıcalık değil, yıllardır evlerini bekleyen ailelerimizin ekonomik yükünü hafifletecek zorunlu bir ihtiyaçtır" diye konuştu