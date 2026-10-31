Tugay, ulaşım için genel müdür Gülşen ile görüştü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede kent içi yollar ve çevre yolu projeleri ele alınırken, Tugay projelerin iş birliği içinde hızla hayata geçirileceğini belirtti.

'HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tugay, Gülşen ve ekibini makamında ağırladıklarını belirterek, ulaşım altyapısına yönelik projeler hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tugay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Gülşen ve değerli ekibini makamımızda ağırladık; şehir içi yollarımız ve çevre yolu projelerimizle ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kendilerine nazik ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. İş birliği içinde, İzmir'in ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerimizi hızla hayata geçireceğiz."