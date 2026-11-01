Buca ve Menemen’de özelleştirme kararları

Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararları ile Türkiye genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait taşınmazların özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Karar kapsamında İzmir'in Buca ve Menemen ilçelerinde bulunan iki mülk de özelleştirme programına dahil edildi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye genelinde 17 farklı ilde toplam 37 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İKİ MAHALLEYİ İÇERİYOR

Resmi Gazete'deki listeye göre İzmir'de özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların bilgileri şöyle: Buca İlçesi: Karaağaç Mahallesi, 170 ada, 25 parsel numaralı, mülkiyetinin tamamı KGM'ye ait taşınmaz. Menemen İlçesi: Türkelli Mahallesi, 0 ada, 1749 parsel numaralı, mülkiyetinin tamamı KGM'ye ait taşınmaz.

SÜREÇ NASIL İSLEYECEK?

Satış Yöntemi: Söz konusu taşınmazlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış yöntemiyle (varlık satışı ve pazarlık/ açık artırma usulleriyle) özelleştirilecek.

Tamamlanma Tarihi: Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda tüm bu özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.

Bakım ve sorumluluk: Özelleştirme süreçleri resmi olarak tamamlanana kadar taşınmazların bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin sorumluluklar Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kalmaya devam edecek.

Gelirlerin Kullanım Alanı: Özelleştirme işlemlerinden elde edilecek gelirler; öncelikli olarak deprem bölgesindeki KGM yapı ve tesislerinin yeniden inşası, güçlendirilmesi ile bölünmüş yol ve otoyol projelerinin finansmanında değerlendirilecek.