İzmir Bayraklı’nın sayıştay raporundan usulsüzlük çıktı

Son dakika İzmir haberleri... Bayraklı Belediyesi 'nin 2025 yılı Sayıştay denetim raporu açıklandı. Raporda 15 bulgu yer aldı. Teşkilat şemasında bulunmayan altı müdürlüğe müdür ataması yapıldığı, 926 işçinin birikmiş yıllık izin hakkının bulunduğu ve 838 imara aykırı yapıya ilişkin sürecin tamamlanmadığı belirlendi. Milyonlarca liralık mali kayıt hataları ve gelir takibine ilişkin eksiklikler de rapora yansıdı.

Geriye kalan yapılar için gerekli işlemlerin yapılmadığı kaydedildi. İmara aykırı yapı sayısı 2024'te 696 iken 2025'te 142 yeni tutanakla 838'e yükseldi. Aynı bulgunun önceki yılın raporunda da yer aldığı, ancak gerekli adımların atılmadığı belirtildi. Belediye yönetimi bulguya katıldığını bildirirken Sayıştay, yapıların öncelik sırasına göre değerlendirilerek mevzuata aykırılıkların giderilmesini istedi. Rapora göre belediye hizmetlerinde çalışan 926 işçinin birikmiş yıllık izin hakkı bulunuyor. İşçilerden 134'ünün 100 gün ve üzeri, 278'inin 50-100 gün arası, 514'ünün ise 0-50 gün arası izin hakkı var. Sayıştay, kullanılmayan izinlerin iş sözleşmesinin sona ermesi veya emeklilik halinde ücret olarak ödenmesinin belediyeye ek mali yük getirebileceğine dikkat çekti.