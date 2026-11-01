İzmir Bayraklı’nın sayıştay raporundan usulsüzlük çıktı

Son dakika İzmir haberleri... Bayraklı Belediyesi'nin 2025 yılı Sayıştay denetim raporu açıklandı. Raporda 15 bulgu yer aldı. Teşkilat şemasında bulunmayan altı müdürlüğe müdür ataması yapıldığı, 926 işçinin birikmiş yıllık izin hakkının bulunduğu ve 838 imara aykırı yapıya ilişkin sürecin tamamlanmadığı belirlendi. Milyonlarca liralık mali kayıt hataları ve gelir takibine ilişkin eksiklikler de rapora yansıdı.
838 İMARA AYKIRI YAPI
Sayıştay, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılara ilişkin yasal sürecin işletilmediğini belirtti. Düzenlenen 838 yapı tatil tutanağından 2024'te 23, 2025'te ise 30 yapının imara aykırılığı giderildi.
Geriye kalan yapılar için gerekli işlemlerin yapılmadığı kaydedildi. İmara aykırı yapı sayısı 2024'te 696 iken 2025'te 142 yeni tutanakla 838'e yükseldi. Aynı bulgunun önceki yılın raporunda da yer aldığı, ancak gerekli adımların atılmadığı belirtildi. Belediye yönetimi bulguya katıldığını bildirirken Sayıştay, yapıların öncelik sırasına göre değerlendirilerek mevzuata aykırılıkların giderilmesini istedi. Rapora göre belediye hizmetlerinde çalışan 926 işçinin birikmiş yıllık izin hakkı bulunuyor. İşçilerden 134'ünün 100 gün ve üzeri, 278'inin 50-100 gün arası, 514'ünün ise 0-50 gün arası izin hakkı var. Sayıştay, kullanılmayan izinlerin iş sözleşmesinin sona ermesi veya emeklilik halinde ücret olarak ödenmesinin belediyeye ek mali yük getirebileceğine dikkat çekti.
İzinlerin, Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesinde belirtilen süreler içinde kullandırılması gerektiği vurgulandı. Belediye yönetimi bulguya katıldığını bildirdi. Belediye şirketi bünyesindeki personelin sözleşmesiz çalıştırıldığı ve ödemelere ilişkin usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Yılın ilk 10 ayında 200'ün üzerinde, son iki ayında ise 97-98 şirket personeli farklı unvanlarla belediye hizmetlerinde tam zamanlı çalıştırıldı. Belediyenin satın aldığı, fiziksel varlığı bulunmayan yazılım lisansları ve benzeri hakların ilgili hesapta izlenmediği belirtildi. Hatalı işlemler nedeniyle 2025 dönem sonu mali tablolarında 260 Haklar ve 268 Birikmiş Amortismanlar hesaplarında 568 bin TL tutarında hata oluştuğu ortaya çıktı.