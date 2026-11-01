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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 1 KASIM PAZAR | İZSU DUYURDU

İZMİR SU KESİNTİSİ 1 KASIM PAZAR | İZSU DUYURDU

İZSU, İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin listesi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

İZMİR SU KESİNTİSİ 1 KASIM PAZAR

BERGAMA MALTEPE 01.11.2026 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ DENİZKÖY 01.11.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA CAMİATİK, NAİPLİ, SIRA, YELALTI 01.11.2026 saat 08:00 ile 13:28 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI 01.11.2026 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

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