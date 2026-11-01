İZMİR SU KESİNTİSİ 1 KASIM PAZAR | İZSU DUYURDU

Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
İZMİR SU KESİNTİSİ 1 KASIM PAZAR
BERGAMA MALTEPE 01.11.2026 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ DENİZKÖY 01.11.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA CAMİATİK, NAİPLİ, SIRA, YELALTI 01.11.2026 saat 08:00 ile 13:28 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI 01.11.2026 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.