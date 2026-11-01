Dededen toruna 106 yıllık miras: Yılda 700 kilo bal üretiyor

'SEVMEZSEN YAPAMAZSIN'

Yıllardır aile mesleğini sürdüren Recep Keçeci, "Arıcılığı seviyorum, çok güzel bir meslek. Arıyı iyi bilirsen ve iyi bir arıcı olursan getirisi de güzel oluyor. Sevmezsen yapamazsın. Arıcılık severek yapılacak bir iştir. Teorik bilgiye sahip olmalısın, seneler içerisinde pratikle tecrübe ediniyorsun. Bu işe senelerini vermen gerekir. 1920 yılından bu yana, dedemden kalan bir meslek. Babamdan sonra ben devraldım ve devam ettiriyorum. Genç ve verimli bir ana arı olmalı, hastalık ve zararlılara karşı mücadele zamanın yapılacak. Yeterli stokun da olacak. Arı kendi işini yapar, halleder. Organik bal üretmek gerçekten çok zordur. 1920 yılında dedem bir kara kovan getirmiş. 1950 ile 1980 yılları arasında babam ilgilendi, şimdi de ben ilgileniyorum. Yaklaşık 46 yıl oldu. Arı kendi getirdiğiyle beslenir. Mayıstan Ağustosa kadar kovanın kapağını açamazsın. Ben, yıl içerisinde 700 kilogramlık bal üretimi yapabiliyorum" diye konuştu.