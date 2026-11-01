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İzmir’deki üniversiteye yeni fakülte açılıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’deki üniversiteye yeni fakülte açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 11937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversiteler bünyesinde yeni fakülte ve enstitülerin kurulması kararlaştırıldı. Karar kapsamında İzmir Tınaztepe Üniversitesi bünyesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi açılıyor. Karar doğrultusunda, ağırlıklı olarak sağlık alanındaki akademik programlarıyla bilinen İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile akademik yelpazesini genişletmiş olacak.

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