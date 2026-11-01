Körfez’de yağmur sonrası yüzey temizliği yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışların ardından dereler ve yağmur sularıyla birlikte İzmir Körfezi'ne taşınan atıkları iki koldan temizliyor. Süpürge gemileri ve amfibi araçların yanı sıra kıyı temizlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Körfez'den yılda ortalama bin 500 ton atık çıkarılıyor. Karataş sahilinde yürütülen çalışmalarda da deniz süpürge gemileri ve kara ekipleri eş zamanlı görev yaparak Körfez'e ulaşan atıkları temizliyor. İzBB Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, deniz kirliliğinin yalnızca kıyılara bırakılan çöplerden kaynaklanmadığını belirtti.